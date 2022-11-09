Hitler’in milyarlık hazinesini ararken, ilginç bir mektup buldular

Nazilerin lideri Hitler'in milyarlarca lira değerindeki gizli hazinesini arayan uzmanlar, buldukları mektup ile hazineye bir adım daha yaklaşmışa benziyor

Polonya’da 18’inci yüzyıldan kalma bir sarayın arazisinde 200 milyon sterlin yani yaklaşık 4 milyar 258 milyon TL değerinde olduğu sanılan Nazi altınlarını arayan uzmanlar, bir SS subayı tarafından yazılan mektup buldu.

Almanya’nın eski şansölyesi ve Nazi lideri Adolf Hitler’in sahip olduğu 200 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin edilen hazineyi arayanlar yaptıkları yeni bir keşif ile gündeme geldi.

Sarayın arazisinde yapılan kazı çalışmalarında, bir SS subayı tarafından yazılmış ve başka bir kayıp hazineyi ortaya çıkarabilecek mektuba rastlandı.

‘GİZEMİ ORTAYA ÇIKARABİLİR’

Polonya’da kazı çalışmalarını takip eden Silesian Bridge Vakfı, mektubun, İkinci Dünya Savaşı’nın en değerli yağmalanmış sanat eserlerinden birinin ardındaki gizemi ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Mektup, Alman ressam Raffaello Sanzio da Urbino’nun, 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesinin ardından Gestapo memurları tarafından ele geçirilen, uzun süredir kayıp olan 16. yüzyıla ait ‘Genç Bir Adamın Portresi’ tablosuna atıfta bulunuyor.

Mektupta, Nazilerin 200 milyon sterlinlik Nazi altını sakladığı söylenen 11 yerin detaylı

bilgisinin de yer aldığı aktarıldı. SS subayı, Raffaello’nun işgal altındaki Polonya’da Hitler tarafından el konulan 16.yüzyıl tablosundan da söz ediyor.

Mektupta ismi geçen tablolardan biri

HAZİNEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI

Tablo, diğer paha biçilmez sanat eserleriyle birlikte, Krakow’un Wawel kalesine asılmış, değeri 68 milyon sterlin olduğu düşünülen tabloya en son burada rastlanmıştı.

Şimdi, ‘Michaelis’ adlı bir Nazi subayı tarafından yazılan mektup, tablonun kayboluşu ile ilgili detayları da ortaya çıkarabilir…

Mektubun 1947 yılında yazıldığı ve içeriğinde Hitler’in gizli hazinesiyle ilgili detayların yer aldığı aktarıldı. Bunun içerisinde önemli sanat eserlerinin de olduğunu belirten vakıf yetkilileri, “Tablonun bir zamanlar Flämming koleksiyonunda olduğu söyleniyordu. Rembrandt’ın Otoportresi, Rubens’in Bir Hanımefendinin Portresi ve çok daha fazlası… Bu mektup onları bulmamıza yardımcı olabilir” dedi.

SS patronu Heinrich Himmler’in Dördüncü Reich kurma emriyle çalınan hazinelerin toplanarak Polonya’da tutulduğuna inanılıyor. Şimdi uzmanlar, bu mektup sayesinde Hitler’in gizli hazinelerine daha da yaklaştıklarını umut ediyor…