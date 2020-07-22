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Hırvatistan'da 814 kişilik toplu mezar bulundu

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Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir toplu mezarda yapılan kazı çalışmasında en az 814 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.

Hırvatistan'da 814 kişilik toplu mezar bulundu
22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:44

 

 

Hırvat Gaziler Bakanlığından yapılan açıklamada, Jazovka mevkisinde bir toplu mezarda 5 gündür kazı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı - 2

Çalışmalarda en az 814 kişinin kemik kalıntılarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, kalıntıların İkinci Dünya Savaşı'na işaret ettiği kaydedildi.

Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı - 3

Açıklamada, "1943'te bölgede Krasic muharebesi sırasında çok sayıda kişinin toplu mezarlara gömüldüğünü biliyoruz." ifadesine yer verildi.

Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı - 4

Bölgedeki kazı çalışmalarının süreceğine işaret edilen açıklamada, kemik kalıntılarının ise başkent Zagreb'deki Adli Tıp Merkezine götürüleceği aktarıldı.

Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı - 5

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