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Hintli 'kurt adam' Lalit Patidar

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Sadece 50 kişide görülen 'kurt adam sendromu' hastalığına yakalanan Lalit Patidar (17), "Okul arkadaşlarım benimle dalga geçerdi, bana maymun diye bağırırlardı. İnsanlar bunun çok korkutucu olduğunu söylerler ve insanlar ayrıca bana hayalet diyerek benimle dalga geçerler, benim bir tür efsanevi varlık olduğumu düşünürler" diye konuştu

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Hintli 'kurt adam' Lalit Patidar
 

Hindistan'da, dünyada çok nadir görülen 'kurt adam sendromu' vakası görüldü. Ülkenin Ratlam şehrinde yaşayan Lalit Patidar'a, orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen hipertrikoz teşhisi kondu. Altı yaşından itibaren tüm vücudu kıllarla kaplı olan Patidar'ın yüzü zamanla kıldan görünmez oldu. Patidar, zorbalığa uğramasına rağmen hayata pozitif baktığını ve artık başarılı bir Youtuber olma hayalleri kurduğunu dile getirdi.

 


Hintli 'kurt adam' Lalit Patidar: Arkadaşlarım bana 'maymun' diye bağırırdı - 2

Patidar, "Normal bir aileden geliyorum, babam çiftçi ve şu anda lise son sınıf 12. sınıftayım. Aynı zamanda babama çiftçilik işinde yardım ediyorum. Hayatım boyunca bu saçlara sahiptim, ailem doktorun beni doğumda tıraş ettiğini söylüyor ama altı ya da yedi yaşıma gelene kadar bende hiçbir şeyin farklı olduğunu fark etmemiştim" dedi.

 


Hintli 'kurt adam' Lalit Patidar: Arkadaşlarım bana 'maymun' diye bağırırdı - 3

Patidar şöyle konuştu: Vücudumun her yerinde tanıdığım hiç kimse gibi tüylerin uzadığını ilk kez o zaman fark ettim. O zamandan beri hipertrikoz denilen bir durumum olduğunu öğrendim. Nadirdir ve bildiğim kadarıyla dünyada sadece elli kişi bundan etkilenmiştir.

 


Hintli 'kurt adam' Lalit Patidar: Arkadaşlarım bana 'maymun' diye bağırırdı - 4

"Artık tedavisi yok. Çok uzadığını hissedersem keserim. Saç gibi, uzamaya devam edecek, başka çarem yok ve tedavisinin olacağına da inanmıyorum" diyen 17 yaşındak genç "Okul arkadaşlarım benimle dalga geçerdi, bana maymun diye bağırırlardı" açıklamasında bulundu.


Hintli 'kurt adam' Lalit Patidar: Arkadaşlarım bana 'maymun' diye bağırırdı - 5

Patidar sözlerine şöyle devam etti: İnsanlar bunun çok korkutucu olduğunu söylerler ve insanlar ayrıca bana hayalet diyerek benimle dalga geçerler, benim bir tür efsanevi varlık olduğumu düşünürler."

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