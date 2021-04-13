Hindistan, koronavirüs vaka sayısında Brezilya’yı geçti

Hindistan, koronavirüs vaka sayısında Brezilya’yı geçerek dünya ikinciliğine yerleşti

Hindistan, toplam koronavirüs vaka sayısında Brezilya’yı geçerek dünya ikinciliğine yerleşti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte 161 bin 736 Kovid-19 vakası tespit edildi. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Kanada ise kişi başına vaka sayısında ABD’yi geride bıraktı. ABD’de ise aşılamadaki hızlı tempoya rağmen şubat ayından bu yana ilk kez haftalık can kaybı yükseliş eğilimine geçti.

Son günlerde gündeme gelen Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşlarına ilişkin resmi ağızdan açıklama geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye'ye uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlama kararı alındığını belirtti. Golikova, basın toplantısında Rus otoritelerin Türkiye'de koronavirüs durumunu izleyeceklerini ifade etti. Buna göre charter ve bazı tarifeli uçuşlar askıya alınacak. İstanbul ile Moskova arasında haftada iki kere yapılmakta olan uçuşlar devam edecek. Açıklamaya göre yetkililer, tur operatörlerine söz konusu dönemde Türkiye’de tur satmamalarını tavsiye etti.

Rusya’daki yeni Kovid-19 varyantlarının çoğunun Türkiye ve Tanzanya’dan geldiği belirtilirken, Rusya aynı dönemde Tanzanya uçuşlarını da askıya aldı.

İngiltere, tüm 50 yaş üzeri vatandaşlarına aşı sağlama hedefine belirlenen takvimden önce ulaşıldığını açıkladı. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında restoran ve barlar dışarıda hizmet vermeye başladı. Kısıtlamaların kaldırıldığı ilk günde başkent Londra'da eğlence mekanlarının bulunduğu Soho'da kalabalıklar gözlendi.

İrlanda AstraZeneca kullanımını 60 yaş üstü ile sınırlarken, Avustralya tek dozluk Johnson & Johnson aşısından tedarik etmeyeceğini açıkladı.

Karar Günü

Türkiye’nin hızla artan koronavirüs vaka sayısı ve ölümler karşısında alacağı yeni tedbirler bugünkü Kabine toplantısında ele alınacak. Alınan önlemlerin ise toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Pazartesi günkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız.” açıklamasını yaptı. Kasım ve aralık aylarında yaşanan pikten farklı olarak bu kez mutant oranı ve bulaşıcılığın yüksek olduğu bir pik yaşandığını kaydeden Koca, “Yeni vakaların yüzde 85’i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü” dedi.

Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunmuş olacaklarını belirten Koca “Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini tensipleri halinde açıklarlar.” dedi. Pazartesi gecesi yayımlanan verilere göre son 24 saatte 301.068 testle 54.562 yeni vaka tespit edildi, 243 kişi hayatını kaybetti. Halihazırda yaklaşık 7,65 milyon kişi iki doz aşısını oldu.