Hindistan, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olma yolunda

S&P Global ve Morgan Stanley’e göre Hindistan, Almanya ve Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmaya hazırlanıyor.

S&P'nin tahmini, Hindistan'ın yıllık gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin 2030'a kadar ortalama yüzde 6,3 olacağı öngörüsüne dayanıyor.

Benzer şekilde, Morgan Stanley, Hindistan'ın GSYİH'sının 2031'e kadar mevcut seviyelerin iki katından fazla artacağını tahmin ediyor. Benzer şekilde Morgan Stanley de, Hindistan'ın GSYİH'sının 2031 yılına kadar mevcut seviyelerin iki katından fazla artacağını öngörüyor.

Ridham Desai ve Girish Acchipalia öncülüğündeki Morgan Stanley analistleri raporda, "Hindistan, üretim yatırımları, enerji geçişi ve ülkenin gelişmiş dijital altyapısı tarafından körüklenen bir ekonomik patlama için gerekli koşullara sahip. Bu katalizörler, ülkeyi on yılın sonundan önce dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve Borsası yapacak" diye yazdı.

Hindistan, Temmuz-Eylül çeyreği için yıllık bazda yüzde 6,3 oranında büyüme kaydetti. Hindistan, ülkenin hizmet sektöründeki güçlü iç taleple desteklenmesiyle Nisan-Haziran döneminde ise, bir yıl öncesine göre yüzde 13,5'lik bir büyüme kaydetmişti.

Haziran 2021'e kadar olan üç ayda yıllık yüzde 20,1 oranında rekor bir büyüme kaydetmişti.

Öte yandan S&P, öngörüsünün Hindistan'ın ticari ve finansal serbestleşmesinin, işgücü piyasası reformunun ve ülkenin altyapısına ve beşeri sermayesine yapılan yatırımın devam etmesine bağlı olduğunu belirtti.