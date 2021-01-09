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Hindistan'daki hastane yangınınında 10 bebek hayatını kaybetti

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Hindistan'daki hastane yangınınında 10 bebek hayatını kaybetti

Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Bhandara kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu 10 bebek hayatını kaybetti.

Bhandara Bölge Hastanesi'nde yerel saatle 02.00 sularında yangın çıktı. Görevdeki hemşirenin hastanenin Yenidoğan Bakım Ünitesi'nden duman çıktığını gördükten sonra yetkililere haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.

7 BEBEK KURTARILDI

Cerrah Pramod Khandate yaptığı açıklamada, "Hastane yetkilileri 7 bebeği kurtardı, ancak 10'u hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı.

Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti

"YÜREK BURKAN BİR TRAJEDİ"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek yaşanan olayı "yürek burkan bir trajedi" şeklinde nitelendirdi. Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah ise "telafi edilemez kayıp" nedeniyle kelimelerin ötesinde acı hissettiğini belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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