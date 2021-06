Hindistan'da yeni bir varyant daha ortaya çıktı

Hindistan’da sağlık yetkilileri, ülkede endişe verici yeni bir "Delta Plus" corona virüs türünün her geçen gün daha da arttığını açıkladı. Ülkede şu ana dek 40 Delta Plus varyantı vakası görüldü

Hindistan’da, corona virüsün Delta varyantının (B.1.617) ardından ortaya çıkan Delta Plus varyantının vaka sayısı 40’a yükseldi.



Ülkede Delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu ifade edilen Delta Plus adlı yeni mutasyon görüldüğü bildirilmişti.



Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Delta Plus varyantı Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'te görüldü. Şimdiye kadar 40 vaka tespit edildi. Önemli bir artış yok" denildi. Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'e yeni varyantının yayılmaması için kalabalıkların ve toplantıların yasaklanmasıyla beraber corona virüse karşı alınan önlemlerin artırılması talimatı verildi.



DAHA BULAŞICI VE TEHLİKELİ



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hindistan varyantının baskın tür haline geldiğini ve daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.