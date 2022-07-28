banner762
banner815
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
10 0
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
94 0
 
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
144 0
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
22 0
“Sırada kim var?”
“Sırada kim var?”
17 0
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
211 0
Yaban ve doğal hayata darbe
Yaban ve doğal hayata darbe
29 0
banner797

Hindistan'da sağlık skandalı

banner476

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları bütün dünyada devam ederken Hindistan'da kan donduran bir sağlık skandalı yaşandı

banner825
Hindistan'da sağlık skandalı

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor… Corona virüsünün geçen yıllarda mutasyona uğradığı ve Delta varyantına sebep olduğu Hindistan’da ise bir sağlık skandalı meydana geldi.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bir sağlık skandalı ifşa oldu. Yapılan inceleme sonrasında Sagar bölgesindeki bir okulda, çocuklara aynı şırınga ile Covid-19 aşısı verildiği ortaya çıktı.

Yapılan inceleme sonucunda 30 öğrenciye tek bir şırınga ile aşı yapıldığı açıklandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın “Her kişiye özel şırınga kullanılmalı” uyarısına rağmen yetkililerin buna uymadığı kaydedildi. Bu zamana kadar 2 milyardan fazla Covid-19 aşısının yapıldığı açıklanırken yetkililer, velilerin şikayeti üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Muhalefet partileri de eyaletin sağlık bakanının istifa etmesi gerektiğini söyleyerek çocukların hayatlarını riske attığını dile getirdi. Çarşamba günü Hindistan’da 18.313 yeni vaka açıklanırken 57 kişinin de Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.