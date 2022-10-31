Hindistan'da asma köprü çöktü: 132 ölü

Hindistan'ın Gujurat eyaletinde asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi Macchu Nehri'ne düştü. Olayda en az 132 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 132 kişi hayatını kaybetti.



Nehrin iki yakasının birbirine bağlayan asma yaya köprüsü çöktü. Çökme anında köprüde 400-500 kişinin bulunduğu belirtiliyor.



Köprüdeki yüzlerce kişi Macchu Nehri'ne düşerken, en az 132 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan'ın Gujurat eyaletinde bir asma köprü çöktü.

6 AYDIR KAPALI OLAN KÖPRÜ YENİ AÇILMIŞTI

19. yüzyılda inşa edilmiş yani Hindistan'ın İngiltere'nin sömürgesi olduğu dönemden kalma köprü 230 metre uzunluğundaydı. Köprünün tadilat için altı aydır kapalı olduğu ve birkaç gün önce yeniden kullanıma açıldığı gelen bilgiler arasında.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Gujarat eyaleti bakanı Brijesh Merja, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişi sayısının henüz tespit edilemediğini aktardı.



Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia ise çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü.Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla" dedi.



Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.