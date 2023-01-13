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Hindistan'da, 20 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen şurubu üreten firmanın lisansı askıya alındı

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Hindistan, Özbekistan'da 20 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen öksürük şurubunun üreticisi Hint Marion Biotech firmasının lisansını askıya aldı.

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Hindistan'da, 20 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen şurubu üreten firmanın lisansı askıya alındı

Hindistan, Özbekistan'da 20 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen öksürük şurubunun üreticisi Hint Marion Biotech firmasının lisansını askıya aldı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Gıda Güvenliği ve İlaç İdaresi üst düzey yetkililerinden Ajay Kumar Jain, Özbekistan'da 20 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan "Dok-1 Max" öksürük şurubunun üreticisi olan Hindistan'ın Marion Biotech firmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Jain, Marion Biotech'in lisansının askıya alındığını söyledi.

Konuya ilişkin gerekçenin izah edildiği bir tebligatın firmaya ulaştırıldığını kaydeden Jain, henüz herhangi bir yanıt almadıklarını belirtti.

Özbekistan'da Eylül 2022'den yılın sonuna kadar "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 20 çocuk vefat etmişti.

Konuya ilişkin açılan soruşturma kapsamında, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizlerinde ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edilmiş ve ülkede ilacın satışı yasaklanmıştı.

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