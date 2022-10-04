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Himalayalar’da çığ düştü, 21 dağcılık öğrencisi kayıp

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Himalaya Dağları’nın Hindistan’da bulunan kısmına çığ düştü. 21 dağcılık öğrencisinin çığ düşmesinin ardından kayıp olduğu açıklandı. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, çığ altında kalan iki kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi

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Himalayalar’da çığ düştü, 21 dağcılık öğrencisi kayıp


Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand bölgesinde askerler ve kurtarma görevlileri kaybolan kişileri bulmak için arazide çalışmalarını sürdürüyor.

Uttarakhand bölge yetkilisi Devendra Singh Patwal “Yetkililere yerel saatle 0930 sularında Draupadi Danda-2 zirvesinde çığ düştüğü haberi ulaştı ve kurtarma ekipleri hemen bölgeye sevkedildi” dedi.

Patwal Reuters’a yaptığı açıklamada “Şimdiye kadar 8 kişi kurtarıldı ve 21 kişiye ulaşılamadı” dedi.
 
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