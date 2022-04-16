Hiç erkek yokken hamile kaldılar

ABD'nin New Jersey eyaletindeki kadınlar cezaevinde iki mahkum hamile kaldı. Olayın nasıl gerçekleştiğiyse eyalette 2021'de yürürlüğe giren trans bireylere ilişkin bir karara dayanıyor





ABD'nin New Jersey eyaletinde tek bir kadın cezaevi bulunuyor: Edna Mahan Islahevi. Burada hapis cezası çeken 800'i aşkın kadın bulunuyor. Mahkumlardan ikisi, aynı cezaevindeki trans bir mahkumla cinsel ilişkiye girdikten sonra hamile kaldı.

Ceza İnfaz Kurumu'nun NJ.com'a verdiği bildirdiğine göre, kimliği belirsiz mahkumlar, "hapis yatan başka bir kişiyle rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdikten sonra" Edna Mahan Islahevi'nde hamile kaldı.

New Jersey'de 2021'de mahkumların tercih ettikleri cinsiyet kimliğine göre barındırılmasına izin veren bir karar verildi.

Karar, 18 ay boyunca erkek cezaevlerinde yaşamaya zorlanan bir trans bireyin açtığı insan hakları davasından kaynaklanan bir anlaşmanın parçasıydı.

Mynet'in aktardığı bilgiye göre; trans bireylerin Jersey Islahevi'nde barınmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmeleri gerekmiyor ve 27'si trans kadın olmak üzere 800'den fazla mahkum bulunuyor.

