banner762
banner815
Huracan'ın evrimi devam ediyor
Huracan'ın evrimi devam ediyor
12 0
Favorilerin gecesi
Favorilerin gecesi
9 0
 
“YDÜ öncülüğünde KKTC sanat merkezine dönüştü”
“YDÜ öncülüğünde KKTC sanat merkezine dönüştü”
20 0
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
19 0
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
31 0
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
27 0
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
939 0
banner797
banner794

Hiç erkek yokken hamile kaldılar

banner476

ABD'nin New Jersey eyaletindeki kadınlar cezaevinde iki mahkum hamile kaldı. Olayın nasıl gerçekleştiğiyse eyalette 2021'de yürürlüğe giren trans bireylere ilişkin bir karara dayanıyor

Hiç erkek yokken hamile kaldılar

 
ABD'nin New Jersey eyaletinde tek bir kadın cezaevi bulunuyor: Edna Mahan Islahevi. Burada hapis cezası çeken 800'i aşkın kadın bulunuyor. Mahkumlardan ikisi, aynı cezaevindeki trans bir mahkumla cinsel ilişkiye girdikten sonra hamile kaldı.
Ceza İnfaz Kurumu'nun NJ.com'a verdiği bildirdiğine göre, kimliği belirsiz mahkumlar, "hapis yatan başka bir kişiyle rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdikten sonra" Edna Mahan Islahevi'nde hamile kaldı.
New Jersey'de 2021'de mahkumların tercih ettikleri cinsiyet kimliğine göre barındırılmasına izin veren bir karar verildi.
Karar, 18 ay boyunca erkek cezaevlerinde yaşamaya zorlanan bir trans bireyin açtığı insan hakları davasından kaynaklanan bir anlaşmanın parçasıydı.
Mynet'in aktardığı bilgiye göre; trans bireylerin Jersey Islahevi'nde barınmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmeleri gerekmiyor ve 27'si trans kadın olmak üzere 800'den fazla mahkum bulunuyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.