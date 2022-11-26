Her saat başı 5 kadın veya kız çocuğu öldürülüyor

Dünyada her saat başı ortalama olarak beşten fazla kadın veya kız çocuğu yakın partneri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürülüyor





Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) yayınladığı 2021 araştırma rapora göre, her saat başı ortalama olarak beşten fazla kadın veya kız çocuğu yakın partneri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürülüyor.

UNODC ve UN Women tarafından yapılan yeni araştırmanın sonuçları 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapor, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin dünyadaki en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Rapor, kadın cinayetleri rakamlarının yüksekliğine dikkat çekerken, bu rakamların çok daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

Diğer yandan Covid-19 salgınının başlarında kadın cinayetlerinde ciddi bir artış olduğu kaydediliyor.

81 BİN 100 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Rapordan kadın cinayetleriyle ilgili öne çıkan verilerden bazıları şöyle:

* 2021 yılında dünyada 81 bin 100 kadın ve kız çocuğu kasıtlı olarak öldürüldü.

* Kadın cinayetlerinin çoğu kadınların yakın partnerleri ya da aile üyeleri tarafından işlendi.

* 2021 yılında dünyada yaklaşık 45 bin kadın ve kız çocuğu yakın partnerleri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü. Yani kadın cinayetlerinin yaklaşık yüzde 56'sı yakın partnerler veya diğer aile üyeleri tarafından işlendi. Bu, ortalama olarak her saat başı, beşten fazla kadın veya kız çocuğunun kendi ailelerinden biri tarafından öldürüldüğü anlamına geliyor.

* Kadın cinayetlerinin en çok görüldüğü kıta 17 bin 800 kadın cinayeti ile Asya olurken, bunu Afrika 17 bin 200 kadın cinayeti ile izledi.



Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) yayınladığı 2021 araştırma rapora göre, her saat başı ortalama olarak beşten fazla kadın veya kız çocuğu yakın partneri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürülüyor.UNODC ve UN Women tarafından yapılan yeni araştırmanın sonuçları 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kamuoyu ile paylaşıldı.Rapor, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin dünyadaki en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olduğunu bir kez daha hatırlattı.Rapor, kadın cinayetleri rakamlarının yüksekliğine dikkat çekerken, bu rakamların çok daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.Diğer yandan Covid-19 salgınının başlarında kadın cinayetlerinde ciddi bir artış olduğu kaydediliyor.Rapordan kadın cinayetleriyle ilgili öne çıkan verilerden bazıları şöyle:* 2021 yılında dünyada 81 bin 100 kadın ve kız çocuğu kasıtlı olarak öldürüldü.* Kadın cinayetlerinin çoğu kadınların yakın partnerleri ya da aile üyeleri tarafından işlendi.* 2021 yılında dünyada yaklaşık 45 bin kadın ve kız çocuğu yakın partnerleri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü. Yani kadın cinayetlerinin yaklaşık yüzde 56'sı yakın partnerler veya diğer aile üyeleri tarafından işlendi. Bu, ortalama olarak her saat başı, beşten fazla kadın veya kız çocuğunun kendi ailelerinden biri tarafından öldürüldüğü anlamına geliyor.* Kadın cinayetlerinin en çok görüldüğü kıta 17 bin 800 kadın cinayeti ile Asya olurken, bunu Afrika 17 bin 200 kadın cinayeti ile izledi. Amerika kıtasında 2021 yılında tahminen 7 bin 500 kadın ve kız çocuğu yakın partneri ya da diğer aile üyeleri tarafından öldürülürken, Avrupa'da bu rakam 2 bin 500 olarak gerçekleşti.