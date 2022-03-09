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Hayvanları beslerken Rus askerlerinin hedefi oldular

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Kiev'deki aç sokak hayvanlarını besleyen üç arkadaş, Rus askerlerinin ateş açması sonucunda öldü

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Hayvanları beslerken Rus askerlerinin hedefi oldular

Ukraya’da başkent Kiev'in Bucha kasabasında açlıktan ölmek üzere olan hayvanlara yemek dağıtan üç Ukraynalı arkadaş, Rus askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Yoğun bombardımanların sürdüğü bölgede, defin işlemleri yapılamadığı için cansız bedenleri üç gün boyunca bir bodrumda saklandı.
Kiev Independent’in haberine göre, 25 yaşındaki Serhiy Ustymenko, 28 yaşındaki Maxym Kuzmenko ve 26 yaşındaki Anastasia Yalanka’nın içinde olduğu araca, 4 Mart'ta bir Rus tankı ateş açtı.
Sokak hayvanlarını beslemek için Kiev'de dolaşan 3 arkadaş olay anında hayatını kaybetti. 
Öte yandan, üç arkadaşın cesetlerinin üç gün boyunca Valeriy Ustymenko tarafından bodrumda saklandığı açıklandı. Bucha’daki yoğun topçu ateşi nedeniyle defin işlemlerinin yapılamadığı aktarıldı.
Bucha belediye başkanı Anatol Fedoruk da yoğun Rus bombardımanı nedeniyle sakinlerin ölüleri toplayamadıklarını söyledi.
4 Mart'ta öldürülen üç arkadaş, bir barınağa köpek maması teslim etmişti ve Ustymenko'nun ebeveynlerinin savaştan sığındığı eve yaklaşıyorlardı.
 
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