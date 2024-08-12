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Hayat kurtaran tesadüf!

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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde 57 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı düştü. Uçaktan sağ kurtulan olmadı. İçinde bulunan herkesin hayatını kaybettiği uçağa, yetişemedikleri için 10 kişinin binmediği ortaya çıktı

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Hayat kurtaran tesadüf!
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Brezilya'da düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği uçağa, yetişemedikleri için 10 kişinin binmediği ortaya çıktı.
Brezilya basınında çıkan habere göre, uçuşuna saatler kala havalimanına gelen yolculardan Adriano Assis, zaman tüketmek amacıyla üst kattaki kafeteryaya gitti.
Ülkedeki TV Globo'ya konuşan Assis, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim" ifadelerini kullandı.
9 kişinin ise hava yolu şirketinin ismi ve uçuş numarasını karıştırdıkları için düşen uçağa yetişemedikleri belirtildi.
Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 9 Ağustos'ta 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılmıştı.
Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı kaydedilmişti.
Uçağın yere çakıldıktan sonra alev alması nedeniyle cenazelerde kimlik belirleme süreci güçlükle ilerliyor.
 
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