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Havada korku dolu anlar

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Larnaka uçuşunda pilot bayıldı

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Havada korku dolu anlar
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Polonya'nın başkenti Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta pilot baygınlık geçirdi.
Wizzair firmasına bağlı 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun bayılmasının ardından diğer pilot durumu derhal kuleye bildirirken, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verildi.
Yerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştiren yolcu uçağının bayılan pilotu sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.
 
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