Hastanın midesinden çıkan dehşete düşürdü...

NE KADAR SÜREDİR İÇİNDE KALDIĞI BİLİNMİYOR



Kadının açık havada bahçesinde uyurken sürüngenin boğazından aşağı kaydığına inanılıyor. Midesinde yaşayan yılanın burada ne kadar süre kaldığı bilinmiyor. Hastane tarafından yapılan açıklamanın ardından hastanın karnından canlı olarak çıkartılan yılanın zehirli olmadığı bu sebeple kadına zarar vermediği belirtildi.

kaynak:tvnet