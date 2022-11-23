Hastanın midesinden çıkan dehşete düşürdü...

Rusya'da yaşanan bir olayda midesinden yılan çıkartılan hastanın görüntüsünü paylaşan doktor, "Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil. Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın." dedi. Hastanın sağlık durumu ve yılanın midesine nasıl girdiği sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi.
Öğrenilen bilgilere göre kimliği belirlenmeyen kadın sabah uyandığında midesinde hareketlenme hissetti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekildiğinde gerçekler ortaya çıktı. Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar kadını acilen ameliyata aldı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.
ACİLEN AMELİYATA ALINDI
https://youtu.be/M_EzzdkJtww