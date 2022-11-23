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Hastanın midesinden çıkan dehşete düşürdü...

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Mideden çıkan yabancı madde operasyonları tüm dünyada şaşırtıcı etkiler yaratıyor. Bir doktorun 2020 yılında gerçekleşen hastanın midesinden çıkartılan yılanı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması gündem yarattı. "İlk defa böyle vaka görüyorum" diyerek paylaştığı video birçok sosyal medya kullanıcısına ulaştı.

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Hastanın midesinden çıkan dehşete düşürdü...

Rusya'da yaşanan bir olayda midesinden yılan çıkartılan hastanın görüntüsünü paylaşan doktor, "Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil. Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın." dedi. Hastanın sağlık durumu ve yılanın midesine nasıl girdiği sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Öğrenilen bilgilere göre kimliği belirlenmeyen kadın sabah uyandığında midesinde hareketlenme hissetti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekildiğinde gerçekler ortaya çıktı. Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar kadını acilen ameliyata aldı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

https://youtu.be/M_EzzdkJtww
 

NE KADAR SÜREDİR İÇİNDE KALDIĞI BİLİNMİYOR

Kadının açık havada bahçesinde uyurken sürüngenin boğazından aşağı kaydığına inanılıyor. Midesinde yaşayan yılanın burada ne kadar süre kaldığı bilinmiyor. Hastane tarafından yapılan açıklamanın ardından hastanın karnından canlı olarak çıkartılan yılanın zehirli olmadığı bu sebeple kadına zarar vermediği belirtildi.

kaynak:tvnet

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