Hastanın boğazından ahtapot çıktı

Singapur’da bir hastanın yemek borusuna sekiz bacaklı bir ahtapot sıkıştı

Singapur’da ismi açıklanmayan bir hasta sürekli olarak kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar CT taraması yaptıklarında hastanın yemek borusunda yoğun bir kitlenin olduğunu ortaya çıkarttılar. Yapılan cerrahi operasyonun sonrasında hastanın yemek borusunda sekiz bacaklı bir ahtapotun sıkıştığı anlaşıldı.

Singapur’da yaşayan ismi açıklanmayan bir hasta akşam yemeği yedikten kısa bir süre sonra sürekli olarak kusma ve nefes alamama şikayetleriyle doktora başvurdu. Doktorlar, Singapurlu bir adamın boğazındaki rahatsızlığın yemek borusuna sıkışan sekiz bacaklı bir yumuşakçadan kaynaklandığını keşfettikten sonra şaşkına döndüler.

Doktorlar endoskopi yardımıyla hastanın yemek borusunda incelemeler yaptıktan sonra retrofleksiyon ile ahtapotu çıkartmayı başardılar. Hasta ameliyatın ardından sağlığına kavuştu ve iki gün sonra taburcu edildi.

