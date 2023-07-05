İsrail ordusu, Cenin'de hastaneye göz yaşartıcı gaz attı. İsrail'in iki gündür devam eden saldırılarında can kaybı ise 10’a çıktı



İsrail'in iki gündür devam eden saldırılarında can kaybı ise 10’a yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin "terörle mücadele operasyonu" kapsamında Cenin'de faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'in önceki gün başlattığı

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentindeki bir hastaneye göz yaşartıcı gaz attı, gazdan etkilenenler panikle kaçıştı.İsrail'in iki gündür devam eden saldırılarında can kaybı ise 10’a yükseldi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatması ikinci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, kentteki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ni göz yaşartıcı gazla hedef aldı. Amatör kameralara yansıyan anlarda hastanenin bahçesine göz yaşartıcı gaz kapsülleri atıldığı, çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü. Onlarca kişinin gazdan etkilendiği aktarıldı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin "terörle mücadele operasyonu" kapsamında Cenin'de faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.İsrail'in önceki gün başlattığı saldırı ve kuşatmasının bilançosu da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamaya göre Cenin şehri ve Cenin Mülteci Kampındaki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 20'si ağır olmak üzere 100 kişi yaralandı.