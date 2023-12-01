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Hastanede bebek ve çocuk cesetleri bulundu

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İsrail'in Gazze’de zorla boşalttığı hastanelerden birisi olan Nasr Çocuk Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenlerine ulaşıldı

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Hastanede bebek ve çocuk cesetleri bulundu
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Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanın, İsrail ve Hamas arasında varılan insani ara uzlaşısıyla durmasının ardından Gazze kentindeki Nasr Çocuk Hastanesi’ne giriş yapılabildi.
El Meşhed TV’de yer alan habere göre, hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş cesetleri görüntülendi.
İsrail’in ağır bombardımanın ardından zorla tahliye ettirdiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde çok sayıda bebek ve çocuk kalmıştı.
İsrail güçleri, hastaneye girişlere izin vermeyecek yoğun bakım ünitesindeki bebek ve çocukları ölüme terk etmişti.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü de sosyal medya hesabından Nasr Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.
Paylaşımda, “İsrail ordusunun, Nasr Hastanesi’ndeki 5 bebeğin ölümündeki sorumluluğuna ilişkin uluslararası soruşturma yapılması” çağrısında bulunuldu.
 
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