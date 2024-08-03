İran'ın başkenti Tahran'da suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni düzenlendi. Arap ve İslam dünyasından çok sayıda liderin katıldığı törende Türkiye heyeti de hazır bulundu

İran'ın başkenti Tahran'da suikastle öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki akşam saatlerinde Tahran’dan Katar’a getirilen Haniye için İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Törene Arap ve İslam dünyasından çok sayıda lider katıldı.

Türkiye’den de geniş bir heyet Doha’daki programda hazır bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birçok milletvekili törene katıldı.

El Fetih ve İslami Cihad gibi Filistinli grupların liderleri de Doha'daydı.

Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen cenaze töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Birçok ülkeden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek cenaze töreni için önceki gece saatlerinden itibaren Hamad Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.

Doha'nın belli sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken özellikle cuma namazını müteakip cenaze töreninin yapılacağı Muhammed bin Abdulvahhab Camisi ve etrafında Katar güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Caminin etrafında toplanan ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarından basın mensupları da yoğunluk oluşturdu.

Cenazede Hamas lideri İsmail Haniye'nin karısı, Doha'da eşinin tabutuna sarıldı ve Haniye'ye son kez veda etti.

Haniye daha sonra Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedildi.

Haniye'nin Tharan'da öldürülmesinin ardından bölgede gerilim arttı.

Suikastten İsrail'i sorumlu tutan İran, Hizbullah ve bölgedeki müttefikler "intikam sözü" verdi.

İsrail saldırıyı üstlenen resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Haniye'nin adını geçirmeden "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik" dedi.

