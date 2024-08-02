Haniye, füzeyle öldürülmedi iddiası

The New York Times, Hamas lideri İsmail Haniye'nin aylar önce Tahran'daki konukevine sokulan bir bombayla öldürüldüğünü duyurdu
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Suikastın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre yakın bir noktadan gerçekleştirilmesi dikkatleri çekti. Yaşanan gelişmeler sonrası Haniye'nin şehit edilmesinde İran'ın da parmağı mı var sorusu akıllara geldi. Öte yandan İran cephesinden, suikasta yönelik hiçbir detay ve fotoğraf paylaşımı yapılmadı..
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit olduğu bina sır gibi saklanıyor. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler 'güdümlü füze' iddialarını çürüten bir nitelik taşıyor..
25 Temmuz'da ortaya çıkan bir uydu görüntüsünde suikast iddialarının gerçekleştirdiği binada 'yeşil kumaş' ve 'moloz' detaylarının görünmediğini ortaya koyuyor. Buna göre, görüntüdeki binanın suikastın gerçekleştiği bina olduğu ihtimallerini artıyor.
.Görüntüler Haniye suikastının kısa menzili bir füze veya roket gerçekleştiği detaylarını öne çıkarıyor.
.150 METRE DETAYI
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre mesafedeki bir binada bulunan Haniye'nin şehit edilmesi dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.
.KORUMA SUİKASTÇILARA BİLGİ Mİ SIZDIRDI?
İsrailli haber kaynakları Hamas lideri İsmail Haniye'nin korumalarından biri suikastçılara bilgi sızdırdığını iddia etti. Söz konusu haberde; Spike, tanksavar, güdümlü füze ile Haniye'nin yatak odası hedef alındı.
Konutun Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı bir askeri kampın içinde yer aldığı söyleniyor.
.İRAN SUİKASTA YÖNELİK DETAYLARI PAYLAŞMADI
Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastının üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen İran cephesinden saldırıya yönelik hiçbir detay ve fotoğraf paylaşımı yapılmadı.
FÜZEYLE ÖLDÜRÜLMEDİ İDDİASI
Öte yandan Amerikan gazetesi New York Times'a göre Hamas lideri İsmail Haniye'nin füzeyle değil Tahran'da kaldığı misafirhaneye gizlice sokulan uzaktan kumandalı bir bomba ile öldürüldüğünü yazdı.
Aralarında iki İranlı ve bir ABD'li yetkilinin de bulunduğu yetkililere dayandırılan habere göre, patlayıcı cihaz yaklaşık iki ay önce Tahran'daki Devrim Muhafızları binasına gizlice sokuldu.
Devrim Muhafızları üyesi olan İranlı yetkililer, patlayıcının hassaslığının 2020 yılında bir Mossad ekibinin İranlı üst düzey nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'i öldürmek için kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını söyledi.
Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'den resmi bir açıklama gelmedi, ancak suikastın İsrail tarafından yapıldığı iddia edildi.
Ayrıca NYT'nin haberinde "İsrailli istihbarat yetkililerinin operasyonun hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdiği" belirtildi.
Haberde ayrıca, "adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin" suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu "değerlendirmesine" ulaştıkları ifade edildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelmişti. Haniye'nin kaldığı misafirhanenin inzivalar, gizli toplantılar ve Haniye gibi "önde gelen konukların ağırlanması" için kullanıldığı ifade edildi.
Times'ın atıfta bulunduğu yetkililer, patlamanın camları kırdığını ve yerleşkenin duvarının bir kısmını yıktığını, ancak binanın kendisinde çok az hasar olduğunu ve bunun da bir füze saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.