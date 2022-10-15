Hamile olduğunu öğrenen kadın, iki gün sonra doğurdu

ABD'de Peyton Stover ve Travis Koesters çiftinin hayatı 48 saatte değişti. Stover, hamile olduğunu öğrendikten iki gün sonra doğum yaptı



ABD Nebraska'da öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Peyton Stover, iş stresi nedeniyle yorulduğunu düşünüyordu. Bacaklarının şiştiğini fark eden Peyton, en sonunda doktora görünmeye karar verdi. Ancak hayatının şokunu yaşayacağından habersizdi. ABD Nebraska'da öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Peyton Stover, iş stresi nedeniyle yorulduğunu düşünüyordu. Bacaklarının şiştiğini fark eden Peyton, en sonunda doktora görünmeye karar verdi. Ancak hayatının şokunu yaşayacağından habersizdi.

İKİ KEZ TEST YAPTILAR

Peyton'ın gittiği doktorlar ona önce test yaptı. Ardından emin olmak için bir kez daha test yapıp pozitif çıktığını gördüler. En sonunda Peyton'ı ultrasona sokan doktor "Kesinlikle hamilesin" dedi.

Ancak Peyton'ın böbrekleri ve karaciğer düzgün çalışmadığı için hem onun hayatını kurtarmak hem de bebeğin dünyaya gelmesini sağlamak için doktorlar derhal harekete geçti.

Peyton'ın erkek arkadaşı Travis Koesters, "Durumu kabul etmemiz gerektiğini söylediler ve o gece bebeği doğurdu" dedi.

Peyton, "(Doktorlar) 15 dakika içinde bebeğiniz olacak der gibilerdi. Korkutucu olan şeyse yüksek tansiyonum vardı. Eğer buraya gelmeseydim muhtemelen hafta sonunu çıkaramazdım" dedi.

Peyton, acilen sezaryene alındı ve Kash ismini verdiği oğlu 10 hafta kadar erken dünyaya gelmiş oldu. Kash 4 kilo olarak doğdu

