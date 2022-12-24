Hamile olduğunu bilmeyen kadın, uçakta doğum yaptı

Ekvador’dan İspanya’ya giden bir kadın, uçağın tuvaletinde doğum yapınca büyük sürpriz yaşadı çünkü hamile olduğundan habersizdi

Ekvador'un Guyaquil kentinden İspanya'ya giden bir kadın, hamile olduğunu bilmeden bindiği uçakta doğum yaptı.

Hollanda havayolu şirketi uçağıyla Amsterdam aktarmalı olarak İspanya'ya giden Tamara isimli kadın, doğumuyla büyük şok yaşadı. Uçuşun ortasında ağrısı başlayan, midesinin ağrıdığını düşünen ve tuvalete giden kadın, aniden ellerinde bebeğini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Amsterdam'da kadının kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, Tamara'nın hamile olduğundan hiç haberi olmadığını söylediği aktarıldı. Uçaktaki iki doktor ve bir hemşirenin de sürpriz doğum sonrası kadına yardım ettiği belirtildi.

Bebeğine kendisine yardım eden yolculardan birinin adını veren kadın ve bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

