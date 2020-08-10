Hamile Kalamayınca Erkek Olduğu Ortaya Çıktı

Hamile kalamadığı için doktora giden Hintli kadın, bambaşka gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı!

Gün geçmiyor ki tıp dünyasında yaşananlar bizleri şaşırtmasın Konu cinsiyet olduğunda işlerin “ya erkek ya da dişi” gibi basit bir yoldan ilerlemediğini biliyoruz. Farklı kromozom setlerinden sendromlara, çift cinsiyetten hormonlara kişinin cinsiyetini ve buna bağlı olarak dış görünüşünü etkileyen pek çok unsur mevcut. Hindistan’da yaşanan bu ilginç olay da söylediklerimizi kanıtlar nitelikte. Gelin, hamile kalamayınca aslında bir erkek olduğunu öğrenen kadının hikayesine hep birlikte bakalım…

Geçtiğimiz günlerde Hintli bir kadın, uzun yıllardır hamile kalamadığını söyleyerek hastaneye başvurdu

9 yıldır evli olan ve defalarca çocuk sahibi olmayı deneyen kadının muayene sonucunda öğrendiği gerçeklerse herkesi şoka sürükleyecek nitelikte

Morris sendromuna sahip olan kadın, aslında bir kadın değil! Kendisi fiziksel olarak bir kadına benzese de genetik olarak erkek. Yani XY kromozom setine sahip!

Doktorlar; kadının uterus ve yumurtalıklarının olmadığı, hiç adet kanaması geçirmediğini, karın ağrısının ise testis kanserinin semptomu olduğunu tespit etti

Hastasının durumuyla ilgili açıklama yapan Onkolog Anupam Datta, “Görünüş itibariyle hastamız bir kadın. Sesi, göğüs gelişimi ve normal dış genital bölgesine baktığımızda bir kadın olduğunu söyleyebiliyoruz.” dedi

Ancak hasta, genetik olarak erkek! Dr. Datta, hastanın testislerinin gelişmediği için testosteron sentezlemediğini belirtti. Yani kadın cinsiyet hormonları, hastanın erkeksi bir görünüm kazanmasını engelledi

Şu anda tedavisi devam eden hastanın 28 yaşındaki kız kardeşinin ve iki teyzesinin de Morris sendromuna sahip oldukları ortaya çıktı