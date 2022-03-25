Hamile kadınları ve bebekleri öldüren Mariupol Kasabı Mikhail Mizintsev kimdir?

Ukraynalı yetkililer bir Rus generalini, savaşın en kötü vahşetlerinin çoğundan sorumlu tuttu ve ona “Mariupol Kasabı” adını verdi. Rus General Mikhail Mizintsev, bu hafta başlarında, kenti savunan Ukrayna birliklerinden teslim olmalarını talep ettiğinde operasyonun arkasındaki kişi olduğu ortaya çıktı. General Mariupol'de hamile kadın ve bebeklerin öldüğü doğum hastanesini ve binden fazla sivilin sığındığı tiyatro binasını yok eden hava saldırılarının emrinden sorumlu tutuldu.

"BU YÜZÜ İYİ HATIRLAYIN"

Ukrayna Sivil Özgürlükler Merkezi Başkanı Oleksandra Matviichuk, Rusya'nın Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’ne başkanlık eden albayın fotoğrafını yayınlayarak, “Bu yüzü iyi hatırlayın. Adı Mikhail Mizintsev. Mariupol kuşatmasına liderlik ediyor. Doğum hastanesi ve tiyatro binasının bombalanmasını emreden oydu” dedi.

HAMİLE KADINLAR VE ÇOCUKLAR ÖLDÜ

Ukrayna’nın güneyindeki liman kenti Mariupol’de düzenlenen her iki saldırıda uluslararası toplum tarafından kınandı. İlkinde, bir doğum hastanesi havaya uçtu, acı içinde sedyeyle götürülürken görülenler de dahil olmak üzere çocuklar ve hamile kadınlar öldü. İkincisinde ise Rusya’nın hava saldırıları, çoğu çocuk ve yaşlı 1000'den fazla sivilin barınak olarak kullandığı tiyatro binasını yok etti.

Kurtarma operasyonları insani koridorlardan ayrılmaya çalışanlar da dahil olmak üzere, neredeyse sürekli hava saldırıları tarafından engellendi.

GÜZEL LİMAN KENTİ CEHENNEME DÖNDÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, Rusya’nın saldırıları bir zamanlar güzel olan 430 bin nüfuslu bir şehir olan Mariupol’ü "cesetlerle ve yıkılmış binalarla dolu bir cehennem" haline getirdi.

"SURİYE'DE DE SİVİLLERE SALDIRI EMRİ VERDİ"

Bununla birlikte, Matviichuk, Mizintsev'in "Suriye'deki şehirleri yok etme konusunda da büyük bir deneyime sahip" olduğunu öne sürdü.

Ukraynalı bir ordu sözcüsü Sergey Bratchuk da Mariupol'a yönelik devam eden saldırının Mizintsev tarafından "kişisel olarak kontrol edildiğinde" ısrar etti.

Bratchuk, “Doğum hastanesi, çocuk hastanesi, tiyatro salonu, sivillerin evlerinin bombalanması emrini veren o verdi. Suriye şehirlerini yok ettiği gibi Mariupol'u da yok eden o" dedi.

MARİUPOL KASABI OLARAK TANIMLANDI

Eski Ukraynalı diplomat Olexander Scherba ise Mizintsev'i "Mariupol kasabı" olarak tanımladı.

Ukrayna'nın eski Avusturya büyükelçisi Scherba, Mizintsev’in, üniformasını giymediği için genç bir subaya "pislik" dediğini iddia ettiği ele geçirilen bir ses kaydı paylaştı.

RUSYA SİVİLLERE SALDIRDIĞINI HER DEFASINDA İNKAR ETTİ

Öte yandan Rusya, sivilleri asla hedef almadığını belirterek Mariupol’de yapılan iki saldırıyı da inkar etti. Rus yetkililer, kanlar içinde kalan hamile kadınların kriz aktörleri olduğunu ve hem doğum hastanesinin hem de tiyatro salonunun neo-Nazi birliklerine ev sahipliği yaptığını iddia etti.

Ancak Mizintsev'in, Ukrayna birliklerini "korkunç bir insani felaket" yaratmakla suçladığı Mariupol'daki operasyonlarda lider bir rol oynadığı doğrulandı.