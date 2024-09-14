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Hamile çalışana söylediği laf, 16 milyon TL’sine mal oldu

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İngiltere'de hamile olduğu dönemde patronunun sürekli fazla duygusal olduğunu söylemesine sinirlenerek şirkete dava açan bir kadın, 350 bin sterlin tazminat kazandı. Mahkeme, yöneticilerin kadınlara karşı aşağılayıcı dil kullanamayacağına hükmetti

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Hamile çalışana söylediği laf, 16 milyon TL’sine mal oldu
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İngiltere'de bir kadın, hamile olduğu dönemde iş yerinde patronunun yaptığı eleştiriler sonrası açtığı davada 350 bin sterlin kazandı.

Eskiden çalıştığı yiyecek içecek firmasında patronunun kendisine hamile olduğu için ayrımcılık uyguladığını savunan Nicola Hinds, şirkete dava açmıştı.

37 yaşındaki muhasebe uzmanı kadın, hamileliğinin son döneminde iş yükünden şikayet ettiği için patronu tarafından "çok fazla duygusal davranmakla" eleştirilmişti. Patronunun kendi sağlığını önemsemediğini belirten Hinds, ilk başta 67 bin sterlin tazminat kazanmıştı.

İş yerlerinin hamile ve yeni anne olmuş kadınlara daha duyarlı davranması gerektiğini savunan Hinds'e verilecek tazminat miktarının 350 bin sterlini (15,6 milyon TL) bulacağı bildirildi.

Yargıç da yöneticilerin kadınlara karşı aşağılayıcı dil kullanamayacağına hükmetti.

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