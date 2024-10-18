Hamas'ın yeni lideri öldürüldü

Hamas'ın lideri Yahya Sinvar, İsrail'in havan topu atışı sonrası öldürüldü. İsrail güçleri, Yahya Sinvar'ın bedeninin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı. İsrail Devlet Televizyonu KANN, Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Paylaşımdan kısa süre sonra İsrail'de Hamas liderinin ölümü hakkındaki haberlere yayın yasağı getirildi. Bedeni teyit etmek için incelemeye aldığını söyleyen İsrail İç İstihbarat Örgütü Şin Bet, bir süre sonra Sinvar'ın ölümünü teyit etti.

Sinvar cesedinin üzerinde, şarjör yeleği ve kamuflaj kıyafetler görülüyor. Kafasında ise, ölümüne sebep olan büyük yara ve diz kapağında yer alan büyük bir yara görülüyor.

Sinvar'ın ölümünden sonra, Halit Meşal'in Hamas yeni lideri olması bekleniyor

