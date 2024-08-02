Hamas'ın askeri şefi de öldürüldü mü?

İsrail, Hamas'ın askeri şefi Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadının lideri Muhammed Deif'in geçen ay Gazze'deki hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Hamas, haberi henüz doğrulamadı. İsrail ordusu, 13 Temmuz'da El Mevasi bölgesine düzenlenen saldırının hedefinin Deif olduğunu açıklamıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Deif'in öldürülmesini, “Hamas'ın Gazze'de askeri ve idari bir otorite olarak tasfiye edilmesi sürecinde önemli bir kilometre taşı” olarak nitelendirdi.

Ordu, 13 Temmuz'daki saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.



