banner480
banner69
Kartingin şampiyonları belirlendi
Kartingin şampiyonları belirlendi
9 0
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
188 0
 
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
30 0
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
41 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
671 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
36 0
32 0
banner460

Haişen tayfunu Japonya'nın güneybatısını vurdu

banner476

Japonya’nın güneybatısı Kyuşu bölgesini vuran Haişen tayfununda 2 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Haişen tayfunu Japonya'nın güneybatısını vurdu

 

Japonya’nın güneybatısı Kyuşu bölgesini vuran Haişen tayfununda 2 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

 
Japonya'nın güneybatısını vuran Haişen tayfununda 2 ölü, 100'den fazla yaralı - 9

 Kyodo ajansına göre, tayfunun etkisi altına aldığı Kyuşu'nun Kagoşima ve Saga eyaletlerinde birer kişi hayatını kaybederken, bölge genelinde 100'den fazla kişi yaralandı.


Japonya'nın güneybatısını vuran Haişen tayfununda 2 ölü, 100'den fazla yaralı - 2

Daha önce yaklaşık 8 milyon insanın tahliye edilmesi çağrısı yapılan Kyuşu'da tayfunun bölgeyi terk etmesini bekleyen halk, geceyi tahliye merkezlerinde ve otellerde geçirdi.


Japonya'nın güneybatısını vuran Haişen tayfununda 2 ölü, 100'den fazla yaralı - 3

Mobil şebeke operatörlerden SoftBank, KDDI ve NTT Docomo, Kyuşu'nun yanı sıra Şikoku ve Çugoku bölgelerinde de iletişim hatlarının zarar gördüğünü açıkladı.


Japonya'nın güneybatısını vuran Haişen tayfununda 2 ölü, 100'den fazla yaralı - 4

Birçok süpermarket ve alışveriş merkezinin geçici kepenk indirdiği bölgede yaklaşık 475 bin ev geçici enerji kaybına uğradı.


Japonya'nın güneybatısını vuran Haişen tayfununda 2 ölü, 100'den fazla yaralı - 5

Tayfunun Kore yarımadasına doğru ilerlediğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ancak bu hafta oluşabilecek şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, fırtına dalgalarına karşı önlem alınması çağrısında bulundu.


Japonya'nın güneybatısını vuran Haişen tayfununda 2 ölü, 100'den fazla yaralı - 6

Batı Japonya, Merkez Japonya ve Kyuşu Demiryolları ile All Nippon Airways ve Japonya Havayolları seferlerinin, olumsuz hava şartlarının bölgeyi terk etmesiyle normale döneceği açıklandı.


Japonya'nın güneybatısını vuran Haişen tayfununda 2 ölü, 100'den fazla yaralı - 7
Japonya'nın güneybatısını vuran Haişen tayfununda 2 ölü, 100'den fazla yaralı - 8
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.