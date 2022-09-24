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Gürültülü seks, 300 bin pound’a mal oldu

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İngiltere’de gürültülü seks yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından şikayet edilen bir kadın, 300 pound para cezasına çarptırıldı

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Gürültülü seks, 300 bin pound’a mal oldu
 
 
İngiltere’nin Wrexham kentinde yaşayan 41 yaşındaki Kristin Morgan, gürültülü seks yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından şikayet edildi. Morgan şikayet neticesinde 300 pound para cezasına çarptırıldı.
Komşularının 2020 yılında yetkililere başvurduğu ve Morgan’a uyarı bildirimleri gönderildiği ancak tüm bunlara rağmen şikayetlerin devam ettiği aktarıldı.
Komşular durumu kanıtlamak için evin çevresine gürültü monitörleri kurduklarını ve bu sayede sesleri kaydedebildiklerini belirtti. Ayrıca komşular, gürültülü seksin psikolojilerini bozuğunu ve evlerinde artık mutlu hissetmediklerini dile getirdi.
Morgan ise kendini savunurken evine yalıtım yaptırmak istediğini ve bunun için para biriktirdiğini söyledi. Komşulardan biri bunun üzerine Morgan’a “Gürültülerin durması gerektiği açık. Bu konuda bir şeyler yapmalısın. Bazı adımlar attığınızı biliyoruz. Yalıtım bu duruma yardımcı olabilir.” dedi.
 
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