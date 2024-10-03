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Güney’den üç uçak, İran’a karşı operasyondaydı

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Güney’den üç uçak, İran’a karşı operasyondaydı
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Güney Kıbrıs’taki İngiliz Ağrotur Üsleri’nden havalanan 3 savaş uçağı İsrail için operasyonlara katıldı.

Rum Basını’nın haberine göre Platform X'te yapılan açıklamada, operasyonun bir çift Typhoon savaş uçağı ve bir Voyager havadan yakıt ikmal uçağını kapsadığı belirtildi.

Öte yandan ABD ve Almanya’ya ait askeri nakliye uçaklarının Baf Havalimanı’nda bulunduğu bildirildi.

“Cyprus Times” isimli Rum haber sitesi, ABD ve Alman nakliye uçaklarının Baf’ta, gerekmesi halinde Orta Doğu’daki kendi ülke vatandaşlarının tahliyesi için beklediğini yazdı. Gazete Almanya’ya ait askeri nakliye uçağının Baf Havalimanı’nda olduğunu gösteren bir de fotoğraf yayımladı.

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