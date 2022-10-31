Güney Kore’deki Cadılar Bayramı faciasının tanıkları anlattı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda ölü sayısı 154'e yükselirken, görgü tanıkları yaşadıkları korkunç anları anlattı. İzdihamda ayrıca ülkede tanınan bir isim olan Güney Koreli şarkıcı ve aktör Lee Ji-han'ın da hayatını kaybettiği duyuruldu.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdiham nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yoğun bakımda bulunan onlarca kişi için gergin bekleyiş de sürüyor.

Ülkeyi yasa boğan felakette, popüler Güney Koreli şarkıcı ve aktör Lee Ji-han’ın da hayatını kaybeden isimlerden biri olduğu açıklandı. Henüz 24 yaşında olan Ji-han, ülkede katıldığı bir yarışma programını kazandıktan sonra ünlenmişti. Lee son olarak MBC dizisi Season Of Kkokdu’da yer almaya hazırlanıyordu…

Güney Koreli şarkıcı ve aktör Lee Ji-han, izdihamda hayatını kaybetti

Ülke, son dönemin en büyük trajedisiyle yasa boğulurken, izdiham sırasında olay yerinde olan görgü tanıkları da yaşadıkları korkunç anları anlattı. O gün Seul’de kutlamalara katılan isimlerden biri de Avusralya’dan gelen Nathan Taverniti’ydi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Taverniti yaşadığı korkunç anları sosyal medya hesabından gözyaşları içinde anlattı. Tatil için üç arkadaşı ile birlikte Seul’e geldiklerini söyleyen Taverniti, arkadaşlarından birinin 24’üncü yaşını kutlamak için çok heyecanlıydı. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi…

Nathan Taverniti gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı

Avustralyalı genç, Cadılar Bayramı kutlamalarının tadını çıkarmak için dışarı çıktıklarını ve izdihamın yaşandığı sokağa gittiklerini söyledi. Taverniti, arkadaşlarından birinin izdihamda öldüğünü gözyaşları içinde anlatırken, “Nefes alamadığını söylediğinde elinden tutuyordum. Tek görebildiğim bir insan duvarıydı… Onu kurtarmak imkansızdı” dedi.

‘KURBANLARIN ÇOĞU 20’Lİ YAŞLARDAYDI’

ABD merkezli ABC kanalına konuşan Avustralyalı genç, bölgeye gelen muhabirlerin yardımıyla arkadaşının cesedini bulduklarını belirtirken, diğer iki arkadaşının da hastanede yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı sözcüsü, 18 yabancının da hayatına mal olan trajedide bir Avustralyalının öldüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada, “Avustralya Hükümeti, aileye ve bu trajik olaydan etkilenen diğerlerine taziyelerini iletir” ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore Eğitim Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, kurbanların en küçüğünün ilkokul öğrencisi olduğunu ancak hayatını kaybedenlerin çoğunun 20’li yaşlarında gençler olduğunu duyurdu.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Trajedi ülkede tepkilerin yükselmesine de neden oldu. Kalabalığın kontrol edilmemesi ile ilgili olarak polis suçlanırken, hükümet, polislerin olay yerinde konuşlandığını savundu. Kurbanların yakınları ise yetkilileri yetersiz önlem almak ve izdihamı engelleyememekle suçluyor.

Daha önce görgü tanıkları, büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını öne sürmüştü. Bu noktada polisin önlem almaması da tartışmalar arasında…