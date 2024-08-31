Güney Kore’de sevgili bulup evlenenlere 38 bin dolar teşvik

Güney Kore’de bir şehir, düşen doğum oranlarını artırmak için sevgili bulan ve evlenen çiftlere 38 bin dolar teşvik verecek

Güney Kore’de bir şehir, düşen doğum oranlarını artırmak için sevgili bulan ve evlenen çiftlere 38 bin dolar teşvik verecek. Radikal uygulama, nüfus krizine karşı çözüm olarak görülüyor.

Güney Kore’de hızla düşen doğum oranları yetkilileri sıra dışı çözümler aramaya yöneltti. Ülkede bir şehir, sevgili bulup evlenen çiftlere tam 38 bin dolar ödeme yapacağını açıkladı!

Nüfusun hızla yaşlanması ve gençlerin evlenmeye yanaşmaması nedeniyle doğan kriz, Güney Kore’yi radikal adımlar atmaya itiyor. Şehir yönetimi, gençleri aile kurmaya teşvik etmek için bu çarpıcı teşviki devreye soktu.

Program kapsamında ödeme almak isteyen çiftler, sevgili bulup evlendikten sonra belirli koşulları yerine getirmeli. Uzmanlar, bu hamlenin ülkedeki düşük doğum oranlarına karşı ne kadar etkili olacağını yakından takip ediyor. Güney Kore, dünya genelinde doğum oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Bu nedenle diğer bölgelerde de benzer teşvik programlarının uygulanması gündemde.