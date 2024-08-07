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Güney Kore'de köpek etini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi

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Güney Kore'de, köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan ve 9 Ocak'ta Ulusal Meclisten geçen yasanın yürürlüğe girdiği duyuruldu. Yeni yasaya göre, köpek çiftçileri ve köpek eti satan restoran sahipleri şubat 2027'ye kadar farklı sektörlere geçiş yapmak zorunda.

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Güney Kore'de köpek etini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi
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The Korea Herald gazetesinin haberine göre,  Tarım Bakanlığı  etinin yasaklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 9 Ocak'ta Ulusal Meclis'ten geçen ve köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan yasanın bugün itibariyle yürürlüğe girdiği belirtildi.


Hükümetin, işletmelerini kapatma ya da dönüştürme planı sunan köpek çiftçilerine, kasaplara ve restoranlara tazminat vereceği kaydedildi.

ŞUBAT 2027'YE KADAR SÜRE VERİLDİ

Tarım Bakanlığı yetkilisi Park Jung-hoon, Şubat 2027'ye kadar ülkede köpek eti tüketiminin tamamen sona erdirilebilmesi için gerekli tedbirleri destekleyeceklerini belirtti.

Güney Kore Tarım Bakanlığının mayısta yaptığı açıklamaya göre, ülkede köpek eti ticareti yapan 5 bin 625 işletme, tazminat alabilmek için başvuruda bulunmuştu.

HAPİS YA DA PARA CEZASI

Yeni yasaya göre, köpek çiftçileri ve köpek eti satan restoran sahipleri şubat 2027'ye kadar farklı sektörlere geçiş yapmak zorunda.

Bu tarihten sonra "köpekleri eti için kesenlere" en fazla 3 yıl hapis cezası ya da yaklaşık 23 bin dolar para cezası, "köpekleri eti için yetiştiren ve satanlara" ise 2 yıla kadar hapis veya 15 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.

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