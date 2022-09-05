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Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu alarmı

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Güney Kore, ülkeye yaklaşan Hinnamnor Tayfunu nedeniyle üst düzey alarma geçerken, en az 360 uçuş ve 66 feribot seferi tedbir amacıyla iptal edildi

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Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu alarmı

Asya'nın farklı bölgelerini yaklaşık 1 haftadır etkileyen Hinnamnor Tayfunu, bu kez Güney Kore'yi alarma geçirdi.

Kore Meteroloji İdaresi (KMA), bu yılın en güçlü küresel fırtınası olan Hinnamnor'un öğlen saatleri itibariyle Jeju Adası'nın 290 kilometre güneybatısındaki Busan kentine doğru hareket ettiğini duyurdu.

Yetkililer halkı sel, toprak kayması ve fırtına riskine karşı tetikte olmaya çağırırken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol kurmayları ile yaptığı acil müdahale toplantısında zayiatı önlemek için azami çaba gösterilmesi talimatını verdi.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ise, riskli bölgelerdeki sakinleri güvenli bölgelere tahliye etmek için gereken her şeyin yapılması çağrısında bulundu.

Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu alarmı - 1

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ, OKULLAR KAPATILDI

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, bu gece itibariyle etkisini artırması beklenen tayfun nedeniyle henüz can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

Jeju'da en az 11 ev ve iş yerini su bastığı bildirilirken, 200'den fazla kişinin güvenlik endişeleri nedeniyle Busan ve diğer yakın şehirlere tahliye edildiği ifade edildi. Öte yandan, Güney Kore'deki tayfun alarmı ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Ülke genelinde en az 360 uçuş ve 66 feribot seferi iptal edilirken, yetkililer iptal edilen seferlerin sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Balıkçı kooperatifleri binlerce balıkçı teknesini limanlara çekerken, Busan ve çevresindeki tüm okulların yarın kapatılacağı ve çevrimiçi derslere geçileceği bildirildi. Ayrıca bazı şirketlerin faaliyetlerini geçici süre ile askıya aldığı ya da personelini uzaktan çalışmaya teşvik ettiği öğrenildi.

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