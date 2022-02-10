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Güneş'teki jeomanyetik fırtına Dünya'yı etkileyebilir

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Güneş'te meydana gelen patlamanın oluşturduğu jeomanyetik fırtına Dünya'yı etkisi altına alabilir.

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Güneş'teki jeomanyetik fırtına Dünya'yı etkileyebilir

 

Hint Bilim, Eğitim ve Araştırma Enstitüsünde görevli bilim insanları yaptıkları açıklamada, güneşte 6 Şubat'ta patlama yaşandığını belirtti.

Açıklamada, patlamanın manyetik fırtınaya yol açtığı ifade edildi.

Manyetik fırtınanın önce Venüs'ü ardından da bugün veya yarın saniyede 415-615 kilometre hızla Dünya'yı etkileyebileceği duyurulan açıklamada, fırtınanın "etkisinin çok tehlikeli olmasının muhtemel görülmediği" kaydedildi.

Açıklamada, fırtınanın dünyanın manyetik alanını etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Hint basını, güneş fırtınasının, jeomanyetik aktiviteye neden olacağını bunun da genellikle kuzey ülkelerinde görülen, kuzey ışıkları olarak adlandırılan gökyüzünde oluşan renkli ışık oyunlarının kutupların ilerisindeki bölgelerde de görülmesine yol açabileceğini duyurdu.

Güneş patlamaları sonucu Güneş'in "korona" adı verilen üst tabakasından uzaya yayılan elektron ve protonlardan oluşan, plazma halindeki yüklü parçacıkların oluşturduğu güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanına etki etmesi olayına güneş fırtınası adı veriliyor.

Dünya tarihinde kaydedilen en şiddetli güneş fırtınası 1859 yılında meydana gelmişti. Carrington Olayı olarak da bilinen bu güneş fırtınası sonucu normalde kutuplara yakın bölgelerde gözlemlenen kuzey ışıkları ekvatora kadar ilerlemişti.

Fırtına sonucunda, Dünya'nın elektromanyetik alanına bağlı olarak çalışan cihazlar da dahil olmak üzere, tüm dünyada elektromanyetik aksaklıklara yol açmıştı.
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