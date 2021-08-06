Guardiana göre “Türkiye’nin orman yangınlarını anlatan fotoğraf”

Türkiye’deki orman yangınları 10’uncu gününde sürerken, dünya basını da gelişmeleri takip ediyor.

The Guardian gazetesi son olarak Antalya’da küçük bir çocuğun sahilde karşısındaki yangına bakarken çekilmiş bir fotoğrafını “Türkiye’nin orman yangınlarını anlatan fotoğraf” olarak niteledi. The Guardian’da yer alan Bethan McKernan imzalı haber, Antalya’da Mishka Bochkaryov tarafından çekilen çarpıcı bir fotoğrafı öne çıkardı. Tatil için Antalya’da bulunan Bochkaryov’un çektiği fotoğrafta, bir çocuk karşısında yanan ormanlara ve yangın söndürme çalışmalarına bakarken görülüyor.

The Guardian’ın haberinde, sosyal medyada sıkça paylaşılan fotoğrafın Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının etkisini sembolize ettiği belirtildi. Haber, Türkiye’de çıkan 180’den fazla orman yangınında can kaybı olduğunu, ormanların ve tarım arazilerinin harap olduğu belirtilirken bu hafta Milas’ta Termik Santrali’ne ulaşan yangına uluslararası yardımın da yapıldığı hatırlatıldı.

Hükûmete tepki

Haberde, hükûmet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orman yangınları karşısında “yavaş ve yetersiz müdahale” gerekçesiyle tepki çektiği belirtilirken AKP’nin oylarının son aylarda yapılan anketlerde düşüş eğiliminde olduğu belirtildi.