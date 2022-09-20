Guantanamo kapanıyor

ABD basını Başkan Joe Biden'ın Küba'daki Guantanamo hapishanesini kapatmaya hazırlandığını yazdı. Yüksek güvenlik riski taşıyan suçlulaların ve teröristlerin tutulduğu hapishane, suçlu oldukları kanıtlanmayan mahkumlara yapılan işkenceler nedeniyle kötü bir şöhret kazandı. Ancak, Biden'ın tesisi kapatma kararı olmasında bu durumun yanı sıra hapishanenin maliyetinin de etkili olduğu açıklandı. Guantanamo'da tutulan bir mahkumun yılda 15 milyon dolara mal olduğu belirtildi

The Wall Street Journal’in (WSJ) haberine göre ABD’de Biden yönetimi, Guantanamo hapishanesine kapatmaya hazırlanıyor.

İLK KEZ DİPLOMAT ATADI

Biden, 11 Eylül’ün beyni olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed ve 4 sanığın devam eden soruşturmasına müdahale etmeyeceğinin sinyallerini verdi ilk kez tutuklu transferlerini denetlemek için kıdemli bir diplomat olan Tina Kaidanow’u atadı.

Konuya aşina kişiler, Başkan Biden'ın siyasi tartışmalardan kaçınmak için görev süresinin ilk yılında konuya düşük profilli bir yaklaşım sergiledikten sonra, hapishaneyi kapatmaya yönelik bir kampanya vaadini yerine getirmeye yaklaştığını söyledi.

2002 YILINDA KURULDU

Bununla birlikte, Küba'daki ABD Donanması üssündeki tesis, 2002 yılının Ocak ayında, yurtdışında yakalanan yabancı teröristleri barındırmak için kuruldu.

SADECE 36 TUTUKLU KALDI

Guantanamo’da o zamandan beri yaklaşık 800 kişi hapsedildi. Yüzlerce kişi George W. Bush ve Barack Obama yönetimleri tarafından evlerine geri gönderildikten veya üçüncü ülkelere yerleştirildikten sonra bugün tesiste yalnızca 36 tutuklu kaldı. En yeni tutuklu 2008'de geldi.

DEMOKRATLAR KAPATILMASINI İSTİYOR, CUMHURİYETÇİLER KARŞI ÇIKIYOR

Diğer taraftan, Demokrat Biden yönetiminin hapishaneyi kapatma eylemini eleştiren Cumhuriyetçiler ve diğerleri, Guantanamo'Nun kapatılmasını, "teröre karşı yumuşak davranmakla" damgalanma ihtimalini getirdiğini savunuyor.

Beyaz Saray, kötü şöhretli hapishaneyi kapatmaya yönelik çağrılarından, ABD’nin eski başkanı Obama'nın planlarını engelleyen türden bir tepkiden kaçınmaya çalışıyor. Kongre, Obama yönetiminin 2010 yılında hapishaneyi kapatma çabalarına, Guantanamo tutuklularının ABD'ye naklini yasaklayarak yanıt verdi.

Pennsylvania Üniversitesi Etik ve Hukukun Üstünlüğü Merkezi’nden Harvey Rishikof, “Yönetim teröre karşı yumuşakmış gibi görünmek istemiyor ve siyasi bir uzlaşma bekliyor” dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI TRUMP'IN PROJESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo Körfezi'nde 4 milyon dolara üçüncü bir mahkeme salonu inşa ederek Donald Trump dönemi projesini sürdürüyor.

Bir askeri komisyon sözcüsü, Guantanamo'nun yeni bir mahkeme salonu da dahil olmak üzere duruşma tesislerinin "kapsamlı bir şekilde genişletilmesinin" askeri hakimlerin "eş zamanlı çok sanıklı, uzun yargılamalar" yapmasına izin vereceğini açıkladı.

Ancak, 11 Eylül 2001 saldırılarından 21 yıl geçmesinin ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden bir yıl sonra eleştirmenler, yönetimi Guantanamo hapishanesi kapatma konusunda daha hızlı hareket etmeye zorluyor.

Senato Yargı Komitesi Başkanı Dick, “İnsanları yıllarca suçlamadan veya yargılamadan alıkoymak, ulus olarak benimsediğimiz değerlerle uzlaştırılamaz. Bu durum, 11 Eylül mağdurlarını ve ailelerini adalet arayışından mahrum etti” dedi.

197 SAYFALIK RAPOR YAYINLANDI

Öte yandan, Penn Araştırma Merkezi, Guantanamo’nun kapatılması için Bisen yönetimine bir yol haritası sunan ve ulusal güvenliği korumak için alternatif yaklaşımlar öneren 197 sayfalık bir rapor yayınladı.

Eski Guantanamo askeri savcıları ve savunma avukatları tarafından hazırlanan rapor, düşman mahkumları anayasal haklarını vermeden yargılamak için oluşturulan askeri komisyonların kaldırılmasını ve devam eden 10 komisyon davasının, ömür boyu sürebilecek savunma pazarlıklarıyla çözülmesini tavsiye ediyor.

Söz konusu rapor, tutukluların ülkelerine geri gönderilmesi veya yurt dışında yeniden yerleştirilmesini ve Guantanamo'da cezalarını çekmekte olan tutukluların ABD topraklarındaki hapishanelere nakledilmesine ilişkin Kongre kısıtlamalarının kaldırılmasını savunuyor.

MALİYET OLDUKÇA FAZLA

Penn araştırmasına göre ayrıca Küba'daki tesisin işletilmesi yılda 540 milyon dolara mal oluyor. Bu harcamaların 100 milyon dolarını askeri komisyonların kurulması oluşturuyor. Maliyetler bir tutuklu için, teröristlerin ve diğer yüksek riskli hükümlülerin tutulduğu Colorado’daki hapishanede yılda yaklaşık 78 bin dolar iken Guantanamo’da 15 milyon dolara çıkıyor.

Bush yönetimi, 2009'dan önce Guantanamo'dan 500'den fazla tutukluyu transfer etti; Obama yönetimi yaklaşık 200 tane daha transfer etti. Obama döneminde müzakere edilen tek bir transfer Trump yönetimi sırasında gerçekleşti.







Biden göreve geldiğinde 40 tutuklu Guantanamo'da kaldı. Biden, 2020 başkanlık kampanyası da dahil olmak üzere uzun zamandır tesisin kapatılması çağrısında bulundu. Yine de Biden, selefi Trump'ın Obama'nın tesisi kapatmak için 2009’daki yönergesini yürütme emrini yerinde bıraktı.

Öte yandan, Guantanamo kötü şöhretini 11 Eylül soruşturmalarında CIA ajanslarının sanıklar suçlanmadan önce kullandıkları acımasız yöntemler yüzünden kazandı.