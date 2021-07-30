Grönland hızla eriyor

Yaklaşık yüzde 80’lik alanı buz ile kaplı olan dünyanın en büyük adası Grönland’da son iki gün içerisinde büyük miktarda buzulun eridiği ortaya çıktı.
Grönland buz tabakasını izleyen Danimarkalı bir web sitesi olan Polar Portal, son iki gün içinde adada devasa bir alanın erdiğini bildirdi.
Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI) ise yayımladığı verilerde kuzey yarımküredeki en büyük buz kütlesi olan Grönland’ın sadece geçtiğimiz Çarşamba günü 8,5 milyar tondan fazla buzul kaybettiğini ortaya koydu.
Yayımlanan verilerde geçtiğimiz gün adanın 8,4 milyar ton daha buz kütlesi kaybettiği bildirilirken iki gün içerisinde eriyen buz miktarının ABD’nin Florida eyaletini 10 santimetre yükseklikte su ile kaplayabileceği belirtildi.
HAZİRAN’DAN AĞUSTOS’A KADAR ERİME MEVSİMİ
Bilim insanları, Danimarka’ya bağlı özerk bir ada olan Grönland’da her yıl Haziran’dan Ağustos’a kadar geçen süreyi erime mevsimi olarak adlandırıyor.
Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI), geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana 40 milyar tondan fazla, Haziran ayının başından bu yana ise 100 milyar tondan fazla buzulun erdiğini bildirdi.
2019’DAKİ REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI
BBC'nin yaptığı derlemeye göre, ada tarihindeki en büyük buzul erimesi 2019 yılında gerçekleşti. 530 milyar tondan fazla buzun eridiği 2019’da 30 Temmuz günü 11 milyar tondan fazla buzul erimiş, bu bir gün içerisinde eriyen en fazla miktar olarak kayda geçmişti.