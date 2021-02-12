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Grammy ödüllü caz müzisyeni hayatını kaybetti

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Grammy ödüllü caz müzisyeni hayatını kaybetti
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ABD'li caz müzisyeni Chick Corea, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Chick Corea'nın ekibi tarafından, sanatçının kendisine ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Corea'nın nadir görülen bir kanser türüne yenik düşerek 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği belirtildi.

Son albümünü 2020 yılında yayımlayan ve 50 yılı aşkın süren kariyerinde 23 kez Grammy kazanan Corea, 65 kez de bu ödüle aday gösterildi.

"Spain", "Tones for Joan's Bones" ve "500 Miles High" gibi klasikleşmiş şarkıları da besteleyen Corea'nın ölüm duyurusunda, "Çalışmalarıyla ve on yıllar boyu yaptığı dünya turneleriyle milyonlarca kişi için ilham kaynağı oldu" ifadeleri kullanıldı.
 

'Caz küçük bir pencere'

Chick Corea, Kasım 2020'de BBC'ye verdiği röportajda, koronavirüs kısıtlamalarında enerjisini yeni projelere harcadığını ve kısa süre içerisinde dinleyicisinin karşısına yeniden çıkabilmeyi umduğunu söylemişti.
 

Aynı röportajda, müzik yapmanın kendisini ifade etme ve bir şeyler keşfetme özgürlüğü verdiğinden bahseden Corea ayrıca şunları söylemişti:

"Cazı küçük bir pencere olarak görüyorum. Ama hayattaki bu küçük pencere, bir tür çıkıştır. Dinleyicilerinizle iyi iletişim ve etkileşim kurarsanız, bu bağ onlara bir tür zevk veya ilham verirse, o zaman sanat hedefine ulaşmışsınızdır."

Füzyon cazın öncülerinden

1941 yılında Massachusetts'te dünyaya gelen Corea, kariyeri boyunca ilk aşkı akustik piyanoyu hiç bırakmadı. İlk iki albümü "Tones for Joan's Bones" (1966) ve "Now He Sings, Now He Sobs" (1968) yayımlandığı tarihlerde övgüler alırken bugün hala caz müziğin klasikleri arasında gösteriliyor.

Corea, Miles Davis'in "In a Silent Way" (1969) ve "Bitches Brew" (1970) albümlerinde elektro piyano çaldı. Bu onun dünyaca üne taşındığı yolun başlangıcı oldu.

Diğer büyük caz isimleri Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Cal Tjader, Donald Byrd, Stan Getz ve Herbie Mann gibi isimlerle de çalışan Corea, Davis'in yanından ayrılmasının ardından Return to Forever grubunun kuruluşunda yer aldı. Grup, füzyon caz türünün öncülerinden birisi oldu.

Oldukça prestijli olan ABD Ulusal Sanat Vakfı'nın "Jazz Master" ödülüne layık görülen Corea, 90'a yakın albümün içerisinde yer aldı.

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