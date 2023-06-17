Gözüne yanlışlıkla yapıştırıcı sıktı

Jennifer Eversole adlı kadın, göz damlası şişesiyle tırnak yapıştırıcısı şişesini karıştırdı, yapıştırıcıyı gözüne sıktı

Jennifer Eversole adlı kadın, göz damlası şişesiyle tırnak yapıştırıcısı şişesini karıştırdı. Yapıştırıcıyı gözüne sıkan Eversole, başına gelenleri TikTok'ta anlattı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hayatını sürdüren Eversole, 4 gün önceki paylaşımında “Evet bunu yaptım. En aptal insan ödülünü kazandım” dedi.

Yapıştırıcıyı damlattığında bir terslik olduğunu hemen anladığını söyleyen talihsiz kadın, gözünün çok yandığını ifade etti:

“Sonra gözlerimi çok hızlı bir şekilde kapattım. Bu iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Göz küreme çok gelmedi. Belki de gözlerimi kapatmasaydım yapışmazdı ama ne olurdu bilmiyorum. Daha kötü de olabilirdi.”

6 çocuk annesi kadın hemen ambulans çağırdığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Doktorlar, Eversole’un gözünü açmayı başardı. Eversole olayın ardından gözünün “çizilmiş gibi” hissettiğini söyledi.

Yaklaşık 70 bin takipçisi olan TikToker, dünkü paylaşımında doktorunun açıklamasını aktararak gözünün iyileşme sürecinde olduğunu duyurdu.

Eversole şişeleri nasıl karıştırdığı sorusunaysa banyoda fazla boş yeri olmadığı ve manikür malzemeleriyle göz damlalarını aynı yerde tuttuğu yanıtını verdi:

“Çocuklar buraya hep geliyor. Burası oyuncakların, losyonların, bardakların ve diğer her şeyin konduğu bir yer oluyor.”

Yapıştırıcıyı genç kızına manikür yaparken kullandığını açıklayan Eversole, yapıştırıcıyı gözüne damlattığı anları şöyle anlattı:

“Benim hatam daha sonra şişeyi kaldırmamamdı. ‘Kaldırayım ki kimse bunu göz damlası sanmasın’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Market poşetlerini almaya hazırlanan kızımla konuşurken dikkatim dağılmıştı ve şişeyi hemen aldım. Aynı boydalar.”

