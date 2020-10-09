Gözler bu uçakta: Mesafeleri dört saat kısaltacak

Boom havacılık girişim firması, Concorde uçağının bir benzeri olan süpersonik jetinin prototipini ortaya çıkarttı.

Kullanıma başlandığı takdirde bu uçakla İstanbul'dan New York'a gitmek yaklaşık 6.5 saat sürecek.

XB-1 diye tanımlanan bu prototip, Amerika ordusu tarafından savaş uçaklarında kullanılan üç adet J85-15 motorlara sahip ve 1.3 Mach hıza ulaşabiliyor. 1 Mach hız 1225,04 km/s hıza denk geliyor.

Prototip gelecek yıl ilk test uçuşuna çıkmaya hazırlanıyor. Eğer bu teknolojiye sahip olan bu uçak başarılı olursa 2029 yılına kadar bu aracın üretim modeli olan Overture’nin seri üretiminin önü açılmış olacak. Overture yan XB-1’in seri üretim versiyonunun 88 yolcu taşıması ve New York’tan Londra’ya olan 7.5 saatlik uçuşu 3.5 saatte uçması planlanıyor. Bu hesaplamayla birlikte tarifeli seferlerle yaklaşık 10 saat 33 dakika süren İstanbul-New York arasının da 6 saat 33 dakika sürmesi bekleniyor.

Overture’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri 199 feet yükseklikte ses hızının iki katında 5180 mil gidebilecek olması. Hatta hızı için daha fazlasından da söz ediliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Boom firması supersonic jetleri havacılık sektörüne geri getirecek.

Boom ilk modeli olan XB-1 ilk defa 2016 yılında tanıtmış o dönemde bu ürünün yolcularla birlikte uçması için 2020 yılını işaret etmişlerdi. Ama buna rağmen firmanın XB-1 için hedefine istediği sürede ulaşamadı. Boom CEO’su Blake Scholl, “Boom hedeflediği kuruluş misyonuna doğru ilerlemeye deva ediyor ve dünyayı önemli ölçüde ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyor.” dedi.

Firmanın örtüsünü kaldırdığı modeli aslında Baby Boom diye geçen versiyon. 6 metreden biraz daha uzun olan kanat genişliği General Electric motorlarıyla birlikte 5.5 ton civarında bir ağırlığa sahip. XB-1 ancak 21.6 metre uzunluğunda bir boyutta.

Uçağın gövdesi karbon fiber ve kompozit malzemeden üretilmiş ayrıca Concorde’yi üne kavuşturan yere eğik burun yapısı Boom XB-1’de de var. Bununla birlikte Baby Boom, pilotların supersonic hızlarda seyahat etmelerine yardımcı olan ve şirketin ‘iniş için üstün pist görünürlüğü sağladığını’ söylediği yüksek çözünürlüklü kameralara da sahip. Firma sistemlerin sanal bir pencere sunduğunu da belirtiyor.

Boom, “XB-1, birden fazla rüzgar tüneli denemesi, onlarca yapısal test, yüzlerce simülasyon çalışması ve on binlerce çalışma saati de dahil olmak üzere yıllardır sarf edilen çabanın ürünü.” olarak açıklıyor. Ayrıca prototipin üretiminde üretim ve ağır sanayiyi kökünden değiştiren 3D yazıcı teknolojisi de kullanılıyor.

XB-1’in tamamlanması için 2021 yılında Kaliforniya’da uçuş testleri yapılacak. Aynı zamanda Overture’nin finalize edileceği bazı testler de bu süre zarfında yapılacak. Baby Boom’dan ziyade 88 yolcu taşıyacak Overture’nin havada olması ise 2025 yılına kadar sürecek.

Overture’nin ticari uçuşlara başlaması ise her şey yolunda giderse 2029 olarak gösteriliyor. Ama bu durum XB-1’in de başarılı olmasıyla temelden ilişkili.