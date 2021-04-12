banner583
48 0
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
12 0
 
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
52 0
İngiltere yasta
İngiltere yasta
42 0
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
45 1
Kovid-19’dan bir ölüm daha
Kovid-19’dan bir ölüm daha
539 0
La Liga'da
La Liga'da "El Clasico" heyecanı
15 0
banner529
banner570

Gökyüzünde iftar açmanın bedeli 18 bin dolar

banner476

Dubai merkezli Jetex özel havacılık şirketi müşterilerine Ramazan ayı boyunca gökyüzünde iftar hizmeti sunacağını açıkladı. Havacılık şirketi, iki kişilik iftar menüsünün fiyatının 18 bin dolar olduğunu açıklandı

Gökyüzünde iftar açmanın bedeli 18 bin dolar
banner630
Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, 11 Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazanı karşılamaya hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirliği’nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai merkezli özel havacılık şirketi Jetex, Ramazan ayı boyunca müşterileri için gökyüzünde iftar hizmeti sunacağını açıkladı.
Havacılık şirketi gökyüzündeki iftar hizmetine ilişkin yaptığı açıklamada, müşterilerin Jetex VIP Terminali’nde şoförlü lüks araç tarafından karşılandığını ifade ederek jete taşındığını belirtti.
Dubai’deki dev gökdelen ve gün batımı manzaralı iki kişilik iftar organizasyonunun bedelinin 18 bin dolar  olduğu ifade edildi.
Şirket şu ana kadar 15 kişinin iftar rezervasyonunda bulunduğunu açıkladı. Şirket, Ramazan ayı boyunca elde edilecek gelirin BAE merkezli küresel bir hayırsever organizasyonu olan Dubai Cares’a bağışlanacağını kaydetti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.