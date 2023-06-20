Göçmen teknesi göz göre göre mi battı?

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında batan göçmen gemisinde en az 78 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin ölümüne neden olan olayda Yunan sahil güvenliğinin ihmali olduğu ifade ediliyor. BM'ye göre 500'den fazla insan halen kayıp



Birleşmiş Milletler'in açıklaması ise yaşanan facianın çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. BM, gemide kapasitenin çok üzerinde yolcunun bulunduğunu ve en az 500 kayıp olduğunu söylüyor. Kayıp kişiler için umut penceresinin kapanmak üzere olduğu ifade ediliyor.

Umuda yolculuk için hayatlarını tehlikeye atan onlarca insanın ölümü, olayda bir ihmal mi yaşandı sorusunu akıllara getirdi. Nitekim Birleşmiş Milletler de gemiye yönelik tam ölçekli bir kurtarma operayonu için çok geç kalındığını belirtip, Yunan görevlilerin olaya yaklaşımı hakkında soruşturma çağrısı yaptı.

Yunan yetkililer geminin hareket halinde olduğunu öne sürüyor. BBC'nin ulaştığı verilere göre ise

FRONTEX: YUNAN YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRDİK

Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex, geminin alabora olmadan önce tespit edildiğini ve Yunanistan sahil güvenliğinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

Frontex Direktörü Hans Leijtens, "Salı günü iş arkadaşlarım, içinde muhtemelen insan kaçakçıları tarafından sıkıca bir araya getirilmiş 600 kişinin Yunanistan'a doğru gittiği balıkçı teknesini tespit etti. Görevimiz olduğu üzere tekneyi yerel makamlara bildirdik. Teknenin çarşamba günü batmış olması ve trajik bir kazanın daha yaşanmış olması son derece üzücü." demişti.

YAŞANANLARIN ÇİZELGESİ

Yunan sahil güvenlik ekipleri ise salı sabahı 10.00'da tespit edilen geminin, helikopterler tarafından 17.35 civarında hareket halinde bulunduğunu söyledi.

14.17'de denizlerdeki göçmenlere yardım ulaştırmayı hedefleyen Alarm Phone, teknenin sorun yaşadığına dair bir çağrı aldı.

Saat 17 sularında göçmen teknesine yakın konumda bulunan Lucky Sailor adlı bir başka gemi kuzeye doğru keskin bir dönüş yapıyor. BBC ekibinin konuştuğu Lucky Sailor'daki yetkililerin anlattıklarına göre Yunanistan sahil güvenliği Lucky Sailor'a göçmen teknesine su ve yiyecek yardımı yapıp yapamayacağını sordu.

Lucky Sailor'dan üç saat sonra yani 20 sularında bu sefer Faithful Warrior adındaki bir başka gemi göçmen teknesine yiyecek yardımı yapıyor.

Resmi açıklama geminni 19.40 ve 22.40 arasında hareket halinde olduğu ve geminin uzaktan takip edildiği yönündeydi. Daha sonra Yunanistan sahil güvenlik ekipleri geminin yakından çekilmiş görüntülerini paylaştı. Bu da uzaktan takip iddialarına gölge düşürürken, görsellere bakıldığında geminin hareket etmediğinin anlaşılmasını sağladı.

Daha sonra Yunan hükümet sözcüsünün açıklamalarına göre bir devlet görevlisi gemiye çıkmaya çalıştı, gemidekiler ipi çekerek yardımı taleplerinin olmadıklarını söyledi.

SAATLER SONRA BATTI

Çarşamba gecesi 1 sularında ise BM'ye göre içinde 500'den fazla insanın bulunuğu gemi battı. Marinetraffic verilerine göre çok sayıda gemi bölgeye yardıma gidiyor. Ayrıca Lucky Sailor ve Faithful Warrior gemilerinin gittikleri konum ile yardıma koşan gemilerin hareket ettiği konum arasında çok fazla mesafe bulunmuyor.

Bu da akıllara geminin aradan geçen saatlerde zar zor hareket edebildiği ya da dalgalar ve rüzgar tarafından Akdeniz'in ortalarına doğru sürüklendiği ihtimalini getiriyor. Mayan Queen adındaki bir lüks tekne 104 kişiyi kurtardı. Kurtarılanlar Kalamata limanına götürüldü.

Geçen hafta Yunanistan 'ın Mora Yarımadası açıklarında bir göçmen teknesi battı. Yaşanan faciada 78 kişinin öldüğü tespit edilirken 100'den fazla kişi sağ olarak kurtarıldı.Birleşmiş Milletler'in açıklaması ise yaşanan facianın çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. BM, gemide kapasitenin çok üzerinde yolcunun bulunduğunu ve en az 500 kayıp olduğunu söylüyor. Kayıp kişiler için umut penceresinin kapanmak üzere olduğu ifade ediliyor.Umuda yolculuk için hayatlarını tehlikeye atan onlarca insanın ölümü, olayda bir ihmal mi yaşandı sorusunu akıllara getirdi. Nitekim Birleşmiş Milletler de gemiye yönelik tam ölçekli bir kurtarma operayonu için çok geç kalındığını belirtip, Yunan görevlilerin olaya yaklaşımı hakkında soruşturma çağrısı yaptı.Yunan yetkililer geminin hareket halinde olduğunu öne sürüyor. BBC'nin ulaştığı verilere göre ise gemi batmadan saatler önce hareket etmeyi durdurmuştu. Yüzlerce insan denizin ortasında kalmıştı.Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex, geminin alabora olmadan önce tespit edildiğini ve Yunanistan sahil güvenliğinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.Frontex Direktörü Hans Leijtens, "Salı günü iş arkadaşlarım, içinde muhtemelen insan kaçakçıları tarafından sıkıca bir araya getirilmiş 600 kişinin Yunanistan'a doğru gittiği balıkçı teknesini tespit etti. Görevimiz olduğu üzere tekneyi yerel makamlara bildirdik. Teknenin çarşamba günü batmış olması ve trajik bir kazanın daha yaşanmış olması son derece üzücü." demişti.Yunan sahil güvenlik ekipleri ise salı sabahı 10.00'da tespit edilen geminin, helikopterler tarafından 17.35 civarında hareket halinde bulunduğunu söyledi. Göçmen gemilerinde takip sistemi olmadığı için geminin hareketlerini takip etmek mümkün değil. Aynı şekilde sahil güvenlik ekiplerine ait gemilerde de takip sistemi bulunmuyor. Aradan geçen yedi saatte ise şunlar yaşandı:14.17'de denizlerdeki göçmenlere yardım ulaştırmayı hedefleyen Alarm Phone, teknenin sorun yaşadığına dair bir çağrı aldı.Saat 17 sularında göçmen teknesine yakın konumda bulunan Lucky Sailor adlı bir başka gemi kuzeye doğru keskin bir dönüş yapıyor. BBC ekibinin konuştuğu Lucky Sailor'daki yetkililerin anlattıklarına göre Yunanistan sahil güvenliği Lucky Sailor'a göçmen teknesine su ve yiyecek yardımı yapıp yapamayacağını sordu.Lucky Sailor'dan üç saat sonra yani 20 sularında bu sefer Faithful Warrior adındaki bir başka gemi göçmen teknesine yiyecek yardımı yapıyor.Resmi açıklama geminni 19.40 ve 22.40 arasında hareket halinde olduğu ve geminin uzaktan takip edildiği yönündeydi. Daha sonra Yunanistan sahil güvenlik ekipleri geminin yakından çekilmiş görüntülerini paylaştı. Bu da uzaktan takip iddialarına gölge düşürürken, görsellere bakıldığında geminin hareket etmediğinin anlaşılmasını sağladı.Daha sonra Yunan hükümet sözcüsünün açıklamalarına göre bir devlet görevlisi gemiye çıkmaya çalıştı, gemidekiler ipi çekerek yardımı taleplerinin olmadıklarını söyledi.Çarşamba gecesi 1 sularında ise BM'ye göre içinde 500'den fazla insanın bulunuğu gemi battı. Marinetraffic verilerine göre çok sayıda gemi bölgeye yardıma gidiyor. Ayrıca Lucky Sailor ve Faithful Warrior gemilerinin gittikleri konum ile yardıma koşan gemilerin hareket ettiği konum arasında çok fazla mesafe bulunmuyor.Bu da akıllara geminin aradan geçen saatlerde zar zor hareket edebildiği ya da dalgalar ve rüzgar tarafından Akdeniz'in ortalarına doğru sürüklendiği ihtimalini getiriyor. Mayan Queen adındaki bir lüks tekne 104 kişiyi kurtardı. Kurtarılanlar Kalamata limanına götürüldü.