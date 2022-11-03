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Göçmen genç kız, şişeyle fırlattığı mektupla yardım istedi

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İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent bölgesinde bulunan Manston göçmen merkezindeki bir genç kız, çitlerin üzerinden fırlattığı şişenin içine koyduğu yazılı mesajda, hamile kadınların ve hastaların tesiste yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti

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Göçmen genç kız, şişeyle fırlattığı mektupla yardım istedi

BBC'nin haberine göre genç kız, yazdığı mektupta 50 ailenin söz konusu merkezde 30 günden fazladır tutulduğunu anlattı.


Genç kız, kaldıkları tesisin bir hapishane gibi hissettirdiğini belirterek "Gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bize yardım edin" ifadelerini kullandı.

Merkezde engelli bir çocuk olduğu ve kimsenin onunla ilgilenmediğini vurgulayan genç kız, "Çocuğu olan biri için kolay değil. Çok çocuk var. Burada olmamalılar. Hapishanede değil, okulda olmalılar. Yemeğimiz çok kötü, midemizi bulandırıyor" ifadesine yer verdi.

İngiltere'de göçmen merkezindeki genç kız, şişeyle fırlattığı mektupla yardım istedi - 1

İngiltere'de göçmen merkezindeki genç kız, şişeyle fırlattığı mektupla yardım istedi.

HÜKÜMET ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Hükümet, tesisteki aileler dahil göçmenleri dört hafta boyunca yasaları ihlal ederek alıkoyduğu yönündeki haberlerin ardından eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

İçişleri Bakanlığı ise tüm göçmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı.

Merkezde aynı anda en fazla 1600 göçmenin tutulması gerekirken, Kent’teki yerel yöneticiler bu sayının şu an 4 bine yaklaştığını bildiriyor.

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