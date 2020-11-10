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Girit'in Malia bölgesinde sel baskını

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Girit'in Malia bölgesinde sel baskını
Yunanistan'ın Girit adasına bağlı Malia bölgesinde öğleden önce yaşanan şiddetli sağanak yağmur sele dönüştü.
Rum haber kaynaklarının verdiği bilgiye göre Malia bölgesinde öğle 12.00'den önce başlayan şiddetli yağış sonrasında sel suları nedeniyle araçların sel sularına kapıldığı ve bazı araç sürücülerinin araçlarında mahsur kaldıkları bildirildi.

Yaşanan sel baskını ile ilgili görüntüleri aşağıdaki linten izleyebilirsiniz:
https://www.halkinsesikibris.com/yunanistan-in-girit-adasina-bagli-malia-bolgesinde-siddetli-saganak-yagmur-nedeniyle-sel-baskini-yasandi-video,112.html
 
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