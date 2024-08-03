Gelin, düğün gecesi öldü

Dünya evine henüz giren gelin, düğün gecesi yaklaşık 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

adlı kadın,'nınşehrinde eşi Konstantin ile paylaştığı yüksek bir apartmanın 15. katındaki dairesinin penceresinden düştü.Konstantin acil yardım hattını eşinin düşüşü konusunda aramadan sadece birkaç saat önce, nikahlarından mutlufotoğraflarını paylaşmıştı. Damat, aşağı koştuktan sonra eşinin çıplak cesedini buldu ve İngiliz basınına göre, 'üzüntü içindeydi'. Ardından polis tarafından sorgulandı.Güvenlik güçlerine atıfta bulunan haberlere göre, damat 23 yaşındaki Ksenia'nın düşüşünde herhangi bir rolü olduğunu reddetti. Koca gözaltına alınmadı ve ilk polis değerlendirmesi, trajik ölümünolduğu yönünde, ancak soruşturma sürüyor.YAKINLARI 'MUTLU OLDUKLARINI' KAYDETTİKsenia yakın zamanda üniversiteden mezun olmuştu. Fotoğrafçılığa meraklıydı ve öldüğünde düğün fotoğraflarını yayınlamıştı. Çiftin düğün töreni ve bir restoranda düzenlenen partiden sonra eve dönmesinden bir süre sonra, genç kadın trajik şekilde hayata gözlerini yumdu. Partiye yakın arkadaşları ve akrabaları katılmıştı.Yerel medya, 'Arkadaşları çiftin düğünlerinde mutlu olduklarını söyledi' diye yazdı.