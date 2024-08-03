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Gelin, düğün gecesi öldü

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Dünya evine henüz giren gelin, düğün gecesi yaklaşık 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Gelin, düğün gecesi öldü
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Ksenia Vodyanitskaya adlı kadın, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde eşi Konstantin ile paylaştığı yüksek bir apartmanın 15. katındaki dairesinin penceresinden düştü.
Konstantin acil yardım hattını eşinin düşüşü konusunda aramadan sadece birkaç saat önce, nikahlarından mutlu düğün fotoğraflarını paylaşmıştı. Damat, aşağı koştuktan sonra eşinin çıplak cesedini buldu ve İngiliz basınına göre, 'üzüntü içindeydi'. Ardından polis tarafından sorgulandı.
Güvenlik güçlerine atıfta bulunan haberlere göre, damat 23 yaşındaki Ksenia'nın düşüşünde herhangi bir rolü olduğunu reddetti. Koca gözaltına alınmadı ve ilk polis değerlendirmesi, trajik ölümün kaza olduğu yönünde, ancak soruşturma sürüyor.
YAKINLARI 'MUTLU OLDUKLARINI' KAYDETTİ
Ksenia yakın zamanda üniversiteden mezun olmuştu. Fotoğrafçılığa meraklıydı ve öldüğünde düğün fotoğraflarını yayınlamıştı. Çiftin düğün töreni ve bir restoranda düzenlenen partiden sonra eve dönmesinden bir süre sonra, genç kadın trajik şekilde hayata gözlerini yumdu. Partiye yakın arkadaşları ve akrabaları katılmıştı.
Yerel medya, 'Arkadaşları çiftin düğünlerinde mutlu olduklarını söyledi' diye yazdı.
 
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