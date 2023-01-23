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Geçmiş yaşamlarında sevgili olup evlenemedikleri söylenen 8 yaşındaki ikiz kardeşlerin düğünü gündem yarattı

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Tayland’da yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçmiş hayatlarında sevgili olduklarını ancak evlenemedikleri için hayatları boyunca kötü şansın peşini bırakmayacağına inanılan ikiz kardeşler 9 keşişin gerçekleştirdiği bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

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Geçmiş yaşamlarında sevgili olup evlenemedikleri söylenen 8 yaşındaki ikiz kardeşlerin düğünü gündem yarattı

Tayland’da 8 yaşındaki Chiranan Wattana ve ikiz kardeşi Kanoklak 9 keşişin gerçekleştirdiği bir düğün töreniyle evlendi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ikiz kardeşlerin gelinlik ve damatlıkla nikah töreninin yapıldığı görüldü.

KÖTÜ ŞANSTAN KURTULMALARINI İSTEDİ

 

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İkiz kardeşlerin annesi rüyasında sıklıkla çocuklarını suya düşerken gördüğünü söyleyerek bir tapınağa gidiyordu. Tapınaktaki keşişler çocukların geçmiş hayatlarında sevgili olduklarını ancak evlenemediklerini söyleyerek bu kötü şansın peşlerini bırakmayacağını ifade etti. Çocuklarının kötü şanstan kurtulmalarını isteyen anne onları evlendirdi. Anne törenin yasal bir bağlayıcılığının bulunmadığını ve sadece çocuklarının ruhlarının rahat etmesi için bu yolu seçtiklerini dile getirdi.

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