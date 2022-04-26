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Gece vakti nükleer gözdağı

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Kuzey Kore’de dün gece düzenlenen askeri geçit töreninde yasaklı nükleer silahlar ve ülkenin bilinen en büyük kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17 de sahnedeydi

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Gece vakti nükleer gözdağı

Töreni askeri yetkililerle izleyen Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, “Nükleer gücümüzü kullanmaya her zaman hazır olmalıyız” diyerek düşman ülkelere mesaj gönderdi.

   


Kuzey Kore’den gece vakti askeri tören, nükleer füzelerle gövde gösterisi

Kuzey Kore, ordunun kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamaları için başkent Pyongyang'da dün gece düzenlediği askeri geçit töreniyle gövde gösterisi yaptı.

 Güney Kore kaynaklarına göre yerel saatle 22.00’de başlayan geçit töreninde, nükleer füzeler de yer aldı. Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, törende Kuzey Kore’nin bilinen en büyük kıtalararası balistik füzesi olan Hwasong-17'nin de yer aldığını aktardı. Kuzey Kore'nin geçen ay bu balistik füzeyi 2017’den beri ilk kez test etmesi bölgede tansiyonun fırlamasına yol açmıştı.

Törende Kuzey Kore liderinin eşi Ri Sol Ju da halkı selamladı.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, devasa geçit töreninde yaptığı konuşmada nükleer silah gelişimini hızlandıracaklarını söyledi. Kim, “Pyongyang, caydırıcılık amacıyla nükleer gücünü kullanmaya her zaman hazır olmalıdır. Herhangi bir güç ulusumuzun temel çıkarlarına müdahale etmeye çalışırsa, nükleer güçlerimiz görevi yerine getirmek zorunda kalacak” dedi.

Törene binlerce asker katıldı.

 

 Kuzey Kore'nin son dönemde art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri tepki çekerken, Güney Kore'de katı politikaları savunan Yoon Suk-yeol'un yakında devlet başkanlığı koltuğuna oturacak olmasının da tansiyonu yükseltmesi bekleniyor.

Kuzey Kore’nin nükleer silahları geçit töreninde dikkat çekti.

Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer silah denemeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla yasaklanmıştı. Füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'ye uluslararası yaptırımlar uygulanıyor.

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